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Η δράστις δήλωσε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού τον Αύγουστο του 2026, ισχυριζόμενη ότι η πράξη της απέτρεψε την επαφή του πατέρα με το βρέφος.

Παρόμοια περιστατικά δολοφονιών παιδιών από γονείς, που εμπλέκονται σε δικαστικές διαμάχες επιμέλειας, σημειώθηκαν πρόσφατα στη Μασαχουσέτη, τη Βρετανία και τη Νέα Υόρκη.

Οι αρχές διερευνούν αυτές τις υποθέσεις, καθώς οι γονείς χρησιμοποίησαν τα παιδιά τους ως μέσα εκδίκησης κατά τη διάρκεια συγκρουσιακών διαδικασιών για την κηδεμονία τους.

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Υπάρχουν εγκλήματα που δύσκολα χωρούν στον ανθρώπινο νου. Και ακόμη δυσκολότερα όταν θύματα είναι παιδιά και κατηγορούμενος ή καταδικασμένος είναι ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι αποτελεί την πρώτη ασπίδα προστασίας τους: η μητέρα τους.

Η περίπτωση της 36χρονης Μάντλιν Βερονίκ Ντέιλι στο Νέο Μεξικό προκαλεί αποτροπιασμό. Είχε πάρει τον μικρό Μπέιζιλ Στόνερ από το Γουαϊόμινγκ, παραβιάζοντας δικαστική απόφαση που έδινε προσωρινά την επιμέλεια στον πατέρα του. Οι αστυνομικοί την εντόπισαν στις 23 Δεκεμβρίου 2025. Εκείνη κλείστηκε με το μωρό σε τροχόσπιτο και λίγο αργότερα ακούστηκε πυροβολισμός. Ο 11 μηνών Μπέιζιλ είχε πυροβοληθεί θανάσιμα.

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«Ο πατέρας δεν θα πάρει τον Μπέιζιλ»

Το ανατριχιαστικότερο είναι όσα ακολούθησαν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Ντέιλι είπε στους ερευνητές ότι η σκέψη της ήταν πως ο πατέρας «δεν μπορεί να πάρει τον Μπέιζιλ». Προέβαλε ισχυρισμούς περί κινδύνου για το παιδί, οι οποίοι δεν είχαν επιβεβαιωθεί, και φέρεται να χαρακτήρισε την πράξη της «άξια τον κόπο», εφόσον ο πατέρας και η οικογένειά του δεν θα μπορούσαν πλέον να έχουν το παιδί. Στις 24 Αυγούστου 2026 δήλωσε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού και βρίσκεται αντιμέτωπη με ισόβια κάθειρξη.

Μασαχουσέτη: Δύο παιδιά νεκρά μέσα σε μάχη επιμέλειας

Μόλις τον Απρίλιο του 2026, άλλη υπόθεση συγκλόνισε τις ΗΠΑ. Η 49χρονη Τζανέτ ΜακΌσλαντ κατηγορείται για τη δολοφονία των δύο παιδιών της, της 6χρονης Έλα και του 7χρονου Κάι, στη Μασαχουσέτη. Η υπόθεση εξελίχθηκε στο φόντο μιας ιδιαίτερα συγκρουσιακής διαδικασίας διαζυγίου και επιμέλειας. Η γυναίκα έχει δηλώσει αθώα και παραμένει κρατούμενη χωρίς εγγύηση. (boston.com)

Βρετανία: Σκότωσε το μωρό όταν έμαθε ότι θα της το πάρουν

Στη Βρετανία, η Έμα Μπάρνετ καταδικάστηκε το 2026 σε ισόβια, με ελάχιστη έκτιση 22 ετών, για τη δολοφονία του βρέφους της, Όκλεϊ. Την ημέρα κρίσιμης ακρόασης οικογενειακού δικαστηρίου πληροφορήθηκε ότι το παιδί επρόκειτο να απομακρυνθεί από τη φροντίδα της. Αργότερα βρέθηκε κρυμμένη μαζί του στη σοφίτα του σπιτιού της. Το μωρό είχε πεθάνει από θανατηφόρο μείγμα γάλακτος και φαρμάκων. (cps.gov.uk)

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Νέα Υόρκη: Τέσσερα παιδιά νεκρά

Ακόμη μία φρικτή υπόθεση αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2026 στη Νέα Υόρκη. Τέσσερα παιδιά, ηλικίας 10 έως 13 ετών, βρέθηκαν νεκρά μαζί με τη μητέρα και τη γιαγιά τους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι θάνατοι των παιδιών διερευνώνται ως ανθρωποκτονίες, ενώ ο πατέρας διεκδικούσε επί χρόνια επαφή και επιμέλεια και φέρεται να βρισκόταν λίγες ημέρες πριν από την επανένωσή του μαζί τους. (people.com)

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προδοσία της έννοιας της γονικής προστασίας από το να μετατρέπεται ένα παιδί σε όπλο εκδίκησης απέναντι στον άλλο γονέα. Και στην περίπτωση του μικρού Μπέιζιλ η φράση «άξιζε τον κόπο» κάνει το έγκλημα ακόμη πιο ανατριχιαστικό: ένα μωρό έντεκα μηνών πλήρωσε με τη ζωή του έναν πόλεμο ενηλίκων στον οποίο δεν είχε καμία θέση.

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