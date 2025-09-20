Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε φασολάκια με φουρνιστές ντομάτες και πέστο δυόσμου-αμυγδάλου.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δάφνη και λιωμένο σκόρδο. Θα σερβίρουμε με φρέσκο ψωμί και τυρί φέτα.

Για επιδόρπιο, σύκα με «ανθότυρο» από κάσιους.

Καλή όρεξη.

Φασολάκια με φουρνιστές ντομάτες και πέστο δυόσμου-αμυγδάλου

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 10′

Μαγείρεμα: 2 ώρες και 45′

Υλικά

για τα φασολάκια

200 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

400 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες

1 κιλό φρέσκα φασολάκια πλατιά, καθαρισμένα και κομμένα στη μέση

1 φύλλο δάφνης

100 ml ελαιόλαδο + λίγο ακόμα, για το σερβίρισμα

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για τις φουρνιστές ντομάτες

800 γρ. ώριμες αλλά σφιχτές ντομάτες

1 κοφτό κ.γ. λιωμένο σκόρδο

½ κ .γ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

2 κ.σ. ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για το πέστο δυόσμου – αμυγδάλου

30 γρ. αμύγδαλα ασπρισμένα, ροδισμένα στον φούρνο για 4′-5′

70 ml ελαιόλαδο

20 φρέσκα φύλλα δυόσμου

Εκτέλεση

για τα φασολάκια

Ξεκινάμε με τα φασολάκια, σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο, σε μέτρια φωτιά, για 2′-3′. Ρίχνουμε την ντομάτα και 100-150 ml νερό, αφήνουμε να πάρουν μία βράση και ρίχνουμε τα φασολάκια, τη δάφνη, αλάτι και πιπέρι.

Μαγειρεύουμε για 30′-40′, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να μη διαλύονται.

για τις φουρνιστές ντομάτες

Χαράζουμε χιαστί τις ντομάτες στη βάση τους και τις ζεματίζουμε για 10 δευτερόλεπτα σε μια κατσαρόλα με νερό που κοχλάζει.

Τις μεταφέρουμε αμέσως σε κρύο νερό με παγάκια, τις αφήνουμε για 1′-2′ και τις ξεφλουδίζουμε (γίνεται εύκολα, γιατί η φλούδα έχει ήδη σχεδόν αποκολληθεί). Τις κόβουμε στη μέση, αφαιρούμε τα σπόρια με ένα κουταλάκι και τις ανακατεύουμε σε ένα μπολ με το σκόρδο, τη ζάχαρη, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 120°C.

Βάζουμε τις ντομάτες σε μονή στρώση σε ένα ταψάκι στρωμένο με λαδόκολλα και τις ψήνουμε για περίπου 2 ώρες (μόλις περάσει η πρώτη ώρα, τις γυρίζουμε από την άλλη πλευρά).

για το πέστο δυόσμου – αμυγδάλου

Δουλεύουμε όλα μαζί τα υλικά στον πολυκόφτη, με διακοπτόμενη λειτουργία, ώστε να ψιλοκοπούν τα αμύγδαλα, σαν χοντρά ψίχουλα, και όχι να φτιάξουμε λείο πολτό.

για το σερβίρισμα

Μοιράζουμε τα φασολάκια με τη σάλτσα τους σε πιάτα και βάζουμε ανάμεσά τους τις ψητές ντομάτες με το ζουμί τους. Σε κάθε μερίδα ρίχνουμε από λίγο πέστο (δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσουμε όλο).

Ραντίζουμε τα φασολάκια με φουρνιστές ντομάτες και πέστο δυόσμου-αμυγδάλου με λίγο ελαιόλαδο και σερβίρουμε με φρέσκο ψωμί.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #160» σε συνταγή Αντώνη Ψάλτη.

Σύκα με «ανθότυρο» από κάσιους

Μερίδες: 4-5

Προετοιμασία: 10′

Αναμονή: 2 ώρες

Υλικά

2 γεμάτες κούπες κάσιους ανάλατα

½ κούπα πιπεριά Φλωρίνης σε κύβους

1 κ.γ. ψιλοκομμένο σκόρδο

3 κ.γ. nutritional yeast* (διατροφική μαγιά)

60 ml χυμό λεμονιού + λίγο επιπλέον για τα σύκα

αλάτι

λίγο ελαιόλαδο

10 – 12 μεγάλα βασιλικά σύκα

μαυροκούκι για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

Βάζουμε σε ένα μπολ τα κάσιους, τα καλύπτουμε καλά με νερό και τα αφήνουμε να μουσκέψουν για 2 ώρες.

Τα στραγγίζουμε καλά και τα χτυπάμε στον πολυκόφτη με την πιπεριά Φλωρίνης, το σκόρδο, τη διατροφική μαγιά, τον χυμό λεμονιού και λίγο αλάτι. Φτιάχνουμε έτσι έναν πυκνό πολτό.

Κόβουμε στη μέση τα βασιλικά σύκα, τα ραντίζουμε με λίγο χυμό λεμονιού και μερικές σταγόνες ελαιόλαδο και τα βάζουμε σε μία πιατέλα.

Δίπλα τους βάζουμε κουταλιές από το «ανθότυρο» από κάσιους και σερβίρουμε, πασπαλίζοντας με μαυροκούκι.

Tip

Διατροφική μαγιά από μελάσα: Άρτυμα που συνήθως πωλείται σε μορφή αποξηραμένων νιφάδων, σε σακουλάκια των 125 γρ. σε μαγαζιά με είδη υγιεινής διατροφής ή με βιολογικά προϊόντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις πρώτες χρήσεις η μαγιά αυτή συχνά προκαλεί εντερικές διαταραχές – είναι ακόμη άμαθος ο οργανισμός. Ξεκινάμε με μικρή δόση (1/4 κ.γ.) και καθημερινά την αυξάνουμε, μέχρι να φτάσουμε αυτή της συνταγής και φυσικά πρώτα συμβουλευόμασε τον γιατρό μας.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #160» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου