Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε κοτόπουλο με σταμναγκάθι φρικασέ.

Θα προσθέσουμε, 1 ματσάκι κρεμμύδια φρέσκα, καθαρισμένα και κομμένα σε μέτριες ροδέλες, ή 2 ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ, ½ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο και 1 κ.γ μαραθόσπορους, καλά κοπανισμένους.

Για επιδόρπιο, γιαουρτογλυκό με φράουλες.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 40′

Μαγείρεμα: 30′

Υλικά

1 κοτόπουλο περίπου 1½ κιλό, κομμένο σε μικρές μερίδες

1½ κιλό σταμναγκάθι, καθαρισμένο (αν δεν μας αρέσει το πικρούτσικο χορταρικό, βάζουμε άλλο της αρεσκείας μας, με διαφορετικό αποτέλεσμα)

1 ματσάκι κρεμμύδια φρέσκα, καθαρισμένα και κομμένα σε μέτριες ροδέλες, ή 2 ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ

80 ml ελαιόλαδο

½ ματσάκι άνηθος, ψιλοκομμένος

1 κ.γ. μαραθόσποροι, καλά κοπανισμένοι

αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

2 αυγά + χυμός από 2 λεμόνια

Εκτέλεση

Ξεκινάμε και σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό βράζουμε για 10′ το σταμναγκάθι (για να καμφθεί λίγο η πικράδα του). Σουρώνουμε.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα σοτάρουμε στο ελαιόλαδο τα κομμάτια κοτόπουλου από όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσουν καλά. Τότε ρίχνουμε τα κρεμμύδια, συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 5′ και προσθέτουμε 250 ml ζεστό νερό και αλατοπίπερο. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά για περίπου 25′.

Προσθέτουμε το σταμναγκάθι, τον άνηθο, το μαραθόσπορο και ελέγχουμε τα υγρά. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό (το φαγητό δεν πρέπει να στεγνώσει, για να κάνουμε μετά το αυγολέμονο).

Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για περίπου 10 λεπτά, να ενωθούν οι γεύσεις, και σβήνουμε τη φωτιά.

Σε ένα μπολ χτυπάμε με το σύρμα ή με το μίξερ χειρός τα ασπράδια των αυγών σε χαλαρή μαρέγκα, ενσωματώνουμε τους κρόκους, το χυμό λεμονιού και, συνεχίζοντας το χτύπημα, προσθέτουμε δόσεις από τον ζεστό ζωμό της κατσαρόλας.

Περιχύνουμε το φαγητό με το αυγολέμονο και σείουμε την κατσαρόλα με κυκλικές κινήσεις να απλωθεί παντού.

Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό και συνοδεύουμε με ψωμί.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #93» σε συνταγή Νίκης Χρυσανθίδου.

Γιαουρτογλυκό με φράουλες

Μερίδες: 6-8

Προετοιμασία: 20′

Αναμονή: 1 ώρα

Υλικά

500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι αγελάδος με 10% λιπαρά

170 γρ. φρέσκες φράουλες, πολτοποιημένες στο μούλτι + μερικές ακόμα, για το σερβίρισμα

5 γρ. ζελατίνη σε φύλλα (στα σούπερ μάρκετ βρίσκουμε πακέτα συνολικού βάρους 10 ή 20 γρ., με 6 ή 12 φύλλα αντιστοίχως – όποια εταιρεία κι αν προτιμήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε 3 φύλλα)

2 ασπράδια αυγών

60 γρ. λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

60 γρ. ζάχαρη άχνη, κοσκινισμένη

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ με λίγο κρύο νερό βάζουμε τα φύλλα ζελατίνης και τα αφήνουμε να μουλιάσουν μέχρι να μαλακώσουν καλά.

Τα στραγγίζουμε και τα βάζουμε σε ένα μικρό κατσαρολάκι μαζί με το 1/3 από τις πολτοποιημένες φράουλες. Τοποθετούμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να ζεσταθεί ο πολτός και να λιώσουν οι ζελατίνες.

Αποσύρουμε, αδειάζουμε το μείγμα σε ένα μεγάλο μπολ και το ανακατεύουμε με τον υπόλοιπο πολτό φράουλας. Προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε ξανά πολύ καλά.

Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα τα ασπράδια μαζί με τα 60 γρ. κρυσταλλικής ζάχαρης σε σφιχτή μαρέγκα.

Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε την άχνη ζάχαρη και ανακατεύουμε απαλά με μια ελαστική σπάτουλα σιλικόνης (μαρίζ). Ενσωματώνουμε τη μαρέγκα στο προηγούμενο μείγμα, συνεχίζοντας το ανακάτεμα με τη μαρίζ.

Σερβίρουμε σε μπολάκια και αφήνουμε στο ψυγείο για 1-2 ώρες, να κρυώσουν καλά.

Γαρνίρουμε με φράουλες και σερβίρουμε την μους με φράουλες και γιαούρτι.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #157» σε συνταγή Στέλιου Παρλιάρου.