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Κένεντι Τζούνιορ, εγκαινιάζει στις 30 Ιουλίου τη σειρά μαγειρικής «The Real Food Show» για να εμπνεύσει τους πολίτες να τρέφονται υγιεινά.

Ο υπουργός στοχεύει να μεταφράσει τις επίσημες διατροφικές οδηγίες σε οικονομικά γεύματα, καταρρίπτοντας την αντίληψη ότι η ποιοτική διατροφή είναι ακριβότερη από το πρόχειρο φαγητό.

Μέσω της εκπομπής, το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει να ενθαρρύνει την επιστροφή στην οικιακή μαγειρική, προωθώντας τη διατροφική ποιότητα και την ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών.

Ο Κένεντι υποστηρίζει ότι η προετοιμασία φαγητού στο σπίτι καταπολεμά την κοινωνική απομόνωση, επιτρέποντας στα μέλη των οικογενειών να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.

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Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, δοκιμάζει τις μαγειρικές του ικανότητες μαζί με διάσημους σεφ, έχοντας ως στόχο να εμπνεύσει τους Αμερικανούς να τρέφονται υγιεινά.

Ο Κένεντι εγκαινιάζει στις 30 Ιουλίου μια νέα σειρά μαγειρικής με τίτλο «The Real Food Show», η οποία στοχεύει στη μετάφραση των νέων Διατροφικών Οδηγιών για τους Αμερικανούς σε εύκολα και οικονομικά γεύματα που μπορούν να ετοιμάσουν στο σπίτι, όπως δήλωσε ο ίδιος σε αποκλειστική συνέντευξή του στην εφημερίδα USA TODAY.

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Ένθερμος υποστηρικτής των τροφίμων που έχουν υποστεί ζύμωση —ο οποίος κάποτε κουβαλούσε μαζί του δικό του ξινολάχανο (sauerkraut) στα εστιατόρια— ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι συνταγές της εκπομπής θα περιλαμβάνουν κιμτσί, ξινολάχανο και γιαούρτι.

Ο Κένεντι υποστήριξε ότι υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως η υγιεινή διατροφή είναι ακριβότερη από το πρόχειρο φαγητό.

RFK Jr. wants to prove healthy eating doesn't have to be expensive — and he's launching a new cooking show to make his case.



The HHS secretary's new government-backed series, "The Real Food Show," is looking to help families make healthy meals for under $5 per serving with… pic.twitter.com/25QWeUuFbo — Fox News (@FoxNews) July 30, 2026

«Ένα γεύμα σε αλυσίδα fast food κοστίζει πλέον 12 έως 14 δολάρια. Στο σπίτι μπορεί κανείς να φάει πιο οικονομικά και πολύ πιο ποιοτικά» ανέφερε, προσθέτοντας πως «πολλοί Αμερικανοί έχουν ξεχάσει πώς να μαγειρεύουν» και χαρακτήρισε τη μαγειρική «μια τέχνη που χάνεται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Υγείας σκοπεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να επιστρέψουν στην καθημερινή προετοιμασία φαγητού στο σπίτι, συνδέοντας την καλή διατροφή με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι η μαγειρική δεν αφορά μόνο τη σωστή διατροφή, αλλά λειτουργεί και ως μέσο κοινωνικής σύνδεσης.

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Όπως είπε, η απομόνωση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η προετοιμασία ενός γεύματος από κοινού μπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.

«Το να δημιουργείς κάτι όμορφο και χρήσιμο με τους ανθρώπους σου και να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι είναι μια πολύτιμη εμπειρία που έχουμε εγκαταλείψει», σημείωσε.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αποκάλυψε ότι μαγειρεύει καθημερινά δύο γεύματα, αν και παραδέχθηκε πως η σύζυγός του, Σέριλ Χάινς, είναι σαφώς καλύτερη μαγείρισσα.

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Δήλωσε επίσης ότι δεν διστάζει να δοκιμάζει σχεδόν οποιοδήποτε φαγητό, ειδικά όταν ταξιδεύει, ενώ αποκάλυψε πως έχει επιχειρήσει αρκετές φορές να ακολουθήσει vegan διατροφή, χωρίς όμως επιτυχία.

Τέλος, υποστήριξε ότι αρκετά μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και οι υπουργοί Χάουαρντ Λάτνικ και Σον Ντάφι, ακολουθούν παρόμοιες διατροφικές συνήθειες και έχουν χάσει βάρος, αστειευόμενος ότι έχει εξελιχθεί στον… «γκουρού της απώλειας κιλών» του υπουργικού συμβουλίου.

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