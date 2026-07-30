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Την καταστροφή αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 που βρίσκονταν στην αεροπορική βάση Αλ Αζράκ στην Ιορδανία υποστηρίζουν ότι προκάλεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης πυραυλικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους κατάφεραν να πλήξουν αμερικανικά αεροσκάφη, προκαλώντας παράλληλα ζημιές σε ακόμη τρία μαχητικά.

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Η Τεχεράνη ανέφερε πως η συγκεκριμένη ενέργεια αποτέλεσε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη νήσο Κεσμ, οι οποίοι, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άμαχοι το προηγούμενο βράδυ.

Από την άλλη μεριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν τις αναφορές περί καταστροφής ή πρόκλησης ζημιών σε αμερικανικά αεροσκάφη. Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), η οποία έχει την ευθύνη για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε ανακριβείς τους ισχυρισμούς.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM δήλωσε: «Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων. Όλοι οι πύραυλοι και όλα τα drones αναχαιτίστηκαν ή δεν κατάφεραν να φθάσουν στις περιοχές που στόχευαν».

Over the past few hours, Iranian state media have continued to report false claims by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) – three in particular.



🚫 FIRST CLAIM: The IRGC (again) claims free and open routes through the Strait of Hormuz are dangerous for commercial… pic.twitter.com/J34ILmDvyk — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει επίσης ότι το πετρελαιοφόρο Μ/Τ Nora κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Και αυτή η πληροφορία διαψεύστηκε από την CENTCOM.