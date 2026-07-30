Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε την εισαγωγή νέων ανθρωποειδών ρομπότ και μετατροπέων ισχύος ξένης κατασκευής, επικαλούμενη κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και τις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών ενέταξε τα εν λόγω προϊόντα σε μητρώο επικίνδυνων αγαθών, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανή παρακολούθηση, υποκλοπή δεδομένων ή εκμετάλλευση μέσω κυβερνοεπιθέσεων.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για πολιτικοποίηση του εμπορίου και επιβολή κυρώσεων βάσει αβάσιμων προσχημάτων, προειδοποιώντας ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Η απαγόρευση δεν επηρεάζει τα υφιστάμενα μοντέλα που είχαν ήδη λάβει έγκριση, αλλά στοχεύει στον περιορισμό της κινεζικής επιρροής στην αμερικανική αγορά τεχνολογίας.

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Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την απαγόρευση εισαγωγής νέων ανθρωποειδών ρομπότ ξένης κατασκευής στις ΗΠΑ, επικαλούμενη «απαράδεκτους κινδύνους» για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Το μέτρο αφορά προηγμένα ρομπότ – συμπεριλαμβανομένων ανθρωποειδών και τετράποδων μηχανημάτων.

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Πολλά από αυτά κατασκευάζονται στην Κίνα, η οποία ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) απαγόρευσε επίσης τις εισαγωγές μετατροπέων ισχύος (inverters) – συσκευών που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων και φωτοβολταϊκά πάνελ – επισημαίνοντας ότι θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν κίνδυνο για την αμερικανική οικονομία.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται εδώ και καιρό στην «πολιτικοποίηση» εμπορικών ζητημάτων από τις ΗΠΑ και στην επιβολή κυρώσεων βάσει «αβάσιμων προσχημάτων».

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, δήλωσε ότι η υπηρεσία συμβάλλει με τη σειρά της στη «διασφάλιση των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού της Αμερικής».

Η FCC έχει συμπεριλάβει τα εν λόγω προϊόντα στην Covered List – ένα μητρώο αγαθών και υπηρεσιών που κρίνονται επικίνδυνα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η απαγόρευση αφορά νέες προηγμένες ρομποτικές συσκευές και μετατροπείς ισχύος ξένης κατασκευής, ενώ δεν εμποδίζει την πώληση ή την εισαγωγή υφιστάμενων μοντέλων που είχαν λάβει προηγουμένως έγκριση από την FCC.

Η FCC εξέφρασε ανησυχίες ότι η χρήση μετατροπέων (inverters) ξένης κατασκευής θα μπορούσε να επιτρέψει σε εταιρείες του εξωτερικού να τους απενεργοποιήσουν, να υποκλέψουν δεδομένα, καθώς και να διευκολύνουν την απομακρυσμένη πρόσβαση και την παρακολούθηση από «παράγοντες ξένων κυβερνήσεων» ή να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω κυβερνοεπίθεσης.

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Πρόσθεσε ότι η χρήση ρομπότ που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ θα μπορούσε να επιτρέψει σε «κακόβουλους δρώντες να παρακολουθούν Αμερικανούς, να ενισχύσουν τις δυνατότητες ξένων υπηρεσιών πληροφοριών ή να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα ρομπότ από απόσταση».

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δήλωσε επίσης ότι το Πεκίνο θα «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» ως απάντηση σε οποιεσδήποτε ενέργειες θίγουν τα συμφέροντά του, καλώντας παράλληλα όλες τις χώρες να συνεργαστούν για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης «για θετικούς σκοπούς και για το κοινό καλό».

Κάλεσε τις ΗΠΑ να «εγκαταλείψουν τη νοοτροπία ηγεμονίας και να σταματήσουν να δυσφημούν τις κινεζικές εταιρείες και να τις απειλούν με κυρώσεις».

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Το BBC επικοινώνησε με μεγάλες κινεζικές κατασκευάστριες εταιρείες ρομπότ —τις Unitree, UBTech και AgiBot— ζητώντας σχόλιο.

Οι κινεζικές εξαγωγές έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις εμπορικές ανισορροπίες με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, η Κίνα έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από την αμερικανική αγορά λόγω της επιβολής υψηλών δασμών.

Η Ουάσιγκτον έχει επίσης απαγορεύσει την πώληση αμερικανικών ημιαγωγών αιχμής στην Κίνα, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, να επιβραδύνει τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό του Πεκίνου και να διατηρήσει το αμερικανικό προβάδισμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

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Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, προειδοποίησε επίσης ότι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις λόγω καταγγελιών για κλοπή αμερικανικής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε απάντηση, η κινεζική κυβέρνηση δήλωσε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα αποτελεί «αποτέλεσμα της δικής της αφοσίωσης και προσπάθειας, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας».

Οι ΗΠΑ επιθυμούν να αποφύγουν μια επανάληψη της πίεσης στις εφοδιαστικές αλυσίδες που προκλήθηκε πέρυσι, όταν η Κίνα αυστηροποίησε τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών – υλικών κρίσιμης σημασίας για τα ηλεκτρονικά είδη. Κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν αναπτύξει με ταχείς ρυθμούς ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία προορίζονται για χρήση σε χώρους όπως εργοστάσια και νοικοκυριά.

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Οι εταιρείες αυτές έσπευσαν επίσης να προωθήσουν τα μηχανήματά τους σε επιχειρήσεις και στο ευρύ κοινό, προλαβαίνοντας τους αμερικανούς ανταγωνιστές στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ, όπως η Tesla του Έλον Μασκ και η Boston Dynamics.

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