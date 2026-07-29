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Ο ίδιος χαρακτήρισε τη διαδικασία ως εμμονική προσπάθεια εκφοβισμού του, αρνούμενος τις κατηγορίες περί απόκρυψης στοιχείων για την προέλευση της πανδημίας.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ και ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ.

Κένεντι Τζούνιορ επιδιώκουν να διερευνήσουν πιθανή ψευδορκία του Φάουτσι σχετικά με τη χρηματοδότηση ερευνών στο Βουχάν.

Παρά την αμνηστία που του είχε απονεμηθεί, οι πολιτικοί αντίπαλοί του επιχειρούν να αναδείξουν αντιφάσεις στις παλαιότερες δηλώσεις του για τα μέτρα lockdown και τις επιστημονικές μελέτες.

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Ο Δρ. Άντονι Φάουτσι που βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλέστηκε το δικαίωμά του, βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ και αρνήθηκε να καταθέσει στην έναρξη ακρόασης στο Καπιτώλιο.

Άρνηση του Φάουτσι να απαντήσει στις ερωτήσεις της ακρόασης

Μάλιστα χαρακτήρισε ως «άρρωστη εμμονή» του Ρεπουμπλικανού προέδρου της επιτροπής το αίτημα της δίωξής του, ισχυρίζοντας ότι προσπαθούν να τον ωθήσουν να αποκαλύψει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη φυλάκισή του. Αυτή είναι η πρώτη φορά που επικαλείται το δικαίωμα της 5ης Τροπολογίας (σ.σ. το συνταγματικό δικαίωμα σιωπής για την αποφυγή αυτοενοχοποίησης).

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«Αν και με θλίβει βαθύτατα —λόγω του σεβασμού που τρέφω για τη νομοθετική εξουσία και της δεκαετούς πορείας συνεργασίας μου με το Κογκρέσο— κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων μου, θα ασκήσω το δικαίωμα που μου παρέχει η 5η Τροπολογία του Συντάγματος ώστε να απέχω από την απάντηση των ερωτήσεών σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

BREAKING: Dr. Anthony Fauci invokes the Fifth Amendment during his opening statement during the Senate hearing on the origins of COVID-19, declining to answer lawmakers' questions.



Download the Fox News app right now so you don't miss a moment from this historic hearing:… pic.twitter.com/fnpgMBzFA0 July 29, 2026

Ο Φάουτσι αναφέρθηκε επίσης στις προηγούμενες εμφανίσεις του ενώπιον των επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση σημείωσε ότι, κατά τη διάρκεια των σχεδόν 40 ετών που υπηρέτησε ως διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μολυσματικών Νοσημάτων, κατέθεσε και ενημέρωσε επιτροπές του Κογκρέσου «πάνω από 200 φορές».

Ο 85χρονος πρώην διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μολυσματικών Νοσημάτων (NIAID) έχει αρνηθεί τις κατηγορίες του γερουσιαστή Ραντ Πολ περί απόκρυψης της προέλευσης της πανδημίας και αμφιλεγόμενων ερευνών για τις μολυσματικές ασθένειες.

Λόγω των πιέσεων, ο Τζο Μπάιντεν απένειμε αμνηστία στον Φάουτσι κατά τις τελευταίες ημέρες της θητείας του, προστατεύοντάς τον από τις παραπάνω κατηγορίες.

Παρά την άρνηση του Φάουτσι να απαντήσει, ο Πολ του απεύθυνε διάφορες ερωτήσεις με τον Φάουτσι να απαντάει ακριβώς το ίδιο: «Κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου μου, αρνούμαι σεβαστά να απαντήσω, ασκώντας τα δικαιώματά μου βάσει της 5ης Τροπολογίας του Συντάγματος».

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Πριν από την ακρόαση, ο Πολ είχε επισημάνει το ενδεχόμενο ο Φάουτσι να αντιμετωπίσει δίωξη για ψευδορκία σε περίπτωση που πει ψέματα στο Κογκρέσο. Ο γερουσιαστής έχει ισχυριστεί και στο παρελθόν ότι ο Φάουτσι είχε εξαπατήσει το Κογκρέσο, κατηγορία την οποία ο γιατρός αρνείται.

Την Τρίτη, ο Πολ απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το πώς ερμηνεύει τους ισχυρισμούς ότι προσπαθούσε να «παγιδεύσει» τον Φάουτσι ώστε να υποπέσει σε ψευδορκία.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος ψευδορκίας αν λες την αλήθεια», δήλωσε ο Πολ. «Στην πραγματικότητα, μπορεί ακόμη και να παραδεχτεί ότι δεν είπε την αλήθεια στο παρελθόν. Μπορεί να παραδεχτεί την καταστροφή αρχείων. Μπορεί να παραδεχτεί ότι δεν παρουσίασε επαρκώς και τις δύο πλευρές της εξίσωσης —πράγμα που δεν συνιστά καν έγκλημα. Μπορεί να παραδεχτεί τα πάντα. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κάνει είναι να πει ξανά ψέματα».

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Ενόψει της ακρόασης αυτής της εβδομάδας, ο Πολ έδωσε στη δημοσιότητα 1.100 σελίδες από το ημερολόγιο του Φάουτσι ως διευθυντή του NIAID, που καλύπτουν την περίοδο από τέλη του 2019 —όταν ο COVID-19 άρχισε να εξαπλώνεται στην Κίνα— έως τη συνταξιοδότησή του τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο Φάουτσι αναφέρθηκε στη δημοσιοποίηση του ημερολογίου του ως πρόσθετη απόδειξη της «σταυροφορίας» του Πολ εναντίον του, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως προσπάθεια «διασυρμού και εκφοβισμού».

«Αντί να εστιάζουμε στις προκλήσεις εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει η χώρα μας αυτή τη στιγμή, η σημερινή ακρόαση κοιτάζει προς τα πίσω, επανεξετάζοντας ζητήματα που η επιτροπή έχει ήδη διερευνήσει», δήλωσε ο Πίτερς πριν ο Φάουτσι επικαλεστεί την 5η Τροπολογία.

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«Αντί να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη δουλειά για να ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας απέναντι σε μελλοντικές καταστροφές, ξαναδικάζουμε το παρελθόν», κατέθεσε ο 85χρονος. Αρκετοί Δημοκρατικοί έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Φάουτσι στη σημερινή ακρόαση, ανάμεσά τους και η γερουσιαστής Μάγκι Χασάν, η οποία δήλωσε ότι η διαδικασία ήταν «σχεδιασμένη για να τον παγιδεύσει».

Παράλληλα, εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς και κυκλοσπορίασης —μιας παρασιτικής λοίμωξης που προκαλεί διάρροια— υπό τη διοίκηση του νυν Υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Από την πλευρά του, ο Κένεντι, γνωστός επικριτής του Φάουτσι, δήλωσε στο Fox News το Σαββατοκύριακο ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι χρειάστηκαν οκτώ μήνες για να «ξεθάψουν» τις καταχωρίσεις του ημερολογίου του Φάουτσι από 11 διαφορετικούς διακομιστές κυβερνητικών υπολογιστών.

Με πληροφορίες από CNN και NBC News

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