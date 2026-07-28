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Σύμφωνα με τις νεκροψίες, τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς πριν ο δράστης προκαλέσει σκόπιμα πυρκαγιά στο σπίτι τους.

Μετά τη διάπραξη των δολοφονιών, ο 47χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, ενώ στην πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους και τα κατοικίδια της οικογένειας.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα πίσω από αυτή την οικογενειακή τραγωδία.

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Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινότητα του Γκραντ Χέιβεν, στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, η οικογενειακή τραγωδία με οκτώ νεκρούς, όταν ένας 47χρονος φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους, να έβαλε φωτιά στο σπίτι και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Οι σοροί της 39χρονης Αμάντα Καρόλκιεβιτς, των έξι παιδιών της οικογένειας –ηλικίας από 5 έως 15 ετών– και του 47χρονου Κρίστοφερ εντοπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα από πυροσβέστες που έσπευσαν στο σπίτι έπειτα από αναφορές για πυρκαγιά.

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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των νεκροψιών, η μητέρα και τα έξι παιδιά έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ ο πατέρας αυτοκτόνησε. Στη φωτιά βρήκαν επίσης τραγικό θάνατο τα κατοικίδια της οικογένειας, δύο σκυλιά και τουλάχιστον μία γάτα.

BREAKING: At least 8 people, including 6 children ages 5 to 15, found dead in a suspicious house fire in Grand Haven Township, Michigan; some victims had gunshot wounds. pic.twitter.com/u5hWirlxej July 25, 2026

Η φωτιά μπήκε μετά τις δολοφονίες

Το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε σκόπιμα σε περισσότερα από ένα σημεία της κατοικίας μετά τις δολοφονίες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν πού ακριβώς εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά.

«Πρόκειται για μια απερίγραπτη τραγωδία που ίσως δεν θα κατανοήσουμε ποτέ πλήρως», δήλωσε ο σερίφης Έρικ ΝτεΜπόερ σε ανακοίνωση που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Πυροσβεστική είχε δεχθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα κλήσεις για μυρωδιά καπνού στην περιοχή, χωρίς όμως να εντοπίσει κάποιο πρόβλημα. Περίπου τρεις ώρες αργότερα, νέες αναφορές οδήγησαν τα πληρώματα πίσω στο σπίτι, όπου διαπίστωσαν ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και εντόπισαν τα θύματα.

«Αγαπούσε βαθιά την οικογένειά της»

Η Αμάντα εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Σε κοινή δήλωσή τους, η μητέρα και ο πατριός της την περιέγραψαν ως «μια ευγενική και αφοσιωμένη ψυχή που αγαπούσε την οικογένειά της και τους μαθητές της».

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«Εκτιμήσαμε κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί της και με τα έξι παιδιά της. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν την οδύνη μας», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι προσεύχονται για δύναμη και παρηγοριά μέσα στο πένθος.

Η οικογένεια είχε βιώσει ακόμη μία απώλεια το 2020, όταν ο ετεροθαλής αδελφός της Αμάντα πέθανε από υπερβολική δόση. Μετά τη νέα τραγωδία, φίλοι της οικογένειας δημιούργησαν διαδικτυακή καμπάνια για την κάλυψη των εξόδων και τη δημιουργία υποτροφίας στη μνήμη των έξι παιδιών.

Το επαγγελματικό προφίλ του δράστη

Ο 47χρονος Κρίστοφερ εργαζόταν ως αντιπρόεδρος πωλήσεων και μάρκετινγκ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) και στις πρώτες βοήθειες. Η συνεργασία του με την εταιρεία έληξε στις αρχές Ιουλίου, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες αποχώρησής του.

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Μια οικογένεια που προέβαλλε εικόνα ευτυχίας

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2008 στον χώρο εργασίας του και παντρεύτηκε έναν χρόνο αργότερα. Απέκτησαν τέσσερα βιολογικά παιδιά και υιοθέτησαν δύο ακόμη.

Η Αμάντα διατηρούσε στο παρελθόν προσωπικό ιστολόγιο, όπου έγραφε για την οικογένειά της, τη χριστιανική της πίστη και την καθημερινότητά τους, ενώ αργότερα μοιραζόταν στιγμές από τη ζωή τους μέσω του TikTok, δημοσιεύοντας μέχρι και πρόσφατα βίντεο από οικογενειακά ταξίδια.

Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή κίνητρα που οδήγησαν στην πολύνεκρη οικογενειακή τραγωδία.

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UPDATE: Michigan officials say Kristopher Karolkiewicz shot and killed his wife, Amanda Karolkiewicz, and their six children, ages 5 to 15, before setting multiple fires inside their Grand Haven home and killing himself. https://t.co/FWAEYkvPz2 pic.twitter.com/2JJqy9MsPp — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 28, 2026

«Αγαπώ τα παιδιά μου περισσότερο από ότι μισώ τον άντρα μου»



Στο μεταξύ, η εφημερίδα Detroit News αναφέρει πως δύο χρόνια πριν, η Μάντι έκανε αναρτήσεις στο Reddit στις οποίες έγραψε με ψευδώνυμο για σκοτεινές πτυχές της ζωής της. Το 2024, είχε περιγράψει πως είχε γνωρίσει για πρώτη φορά τον μεγαλύτερό της σε ηλικία σύζυγο, ενώ εργαζόταν ως ασκούμενη: «Ήταν διαζευγμένος και μεγαλύτερος από μένα… Δέκα χρόνια και πέντε παιδιά αργότερα, με απατούσε ξανά με την ασκούμενη – την ίδια ηλικία που είχα εγώ όταν ήμουν ασκούμενη».

«Θυμάμαι ότι έκλαιγα κοιτάζοντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη και συνειδητοποίησα πως ήμουν εγώ αυτή που ζούσα τόσο άθλια εξαιτίας αυτού που έκανε εκείνος. Τελικά συνειδητοποίησα ότι ήμουν η μόνη που στάθηκε πάντα στο πλευρό μου σε όλη μου τη ζωή. Αν δεν ήταν τα έξι παιδιά -δύο από τα οποία είναι υιοθετημένα- θα τον είχε αφήσει», έγραφε.

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«Συνέχεια έλεγα στον εαυτό μου: “Αγαπώ τα παιδιά μου περισσότερο από ότι μισώ τον άντρα μου αυτή τη στιγμή”. Δεν έχουν ιδέα – προσποιούμουν μέχρι να τα καταφέρουμε. Βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση 4,5 χρόνια μετά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας αγώνας το να παραμείνουμε σε μια υγιή κατάσταση», περιέγραφε.

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