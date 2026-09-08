Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα ασκίδια περιέχουν πλασμαλογόνα, λιπίδια που υποστηρίζουν τη λειτουργία των κυττάρων και εντοπίζονται φυσιολογικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο, την καρδιά και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ερευνητές χορήγησαν συμπληρώματα πλασμαλογόνων σε ηλικιωμένα ποντίκια για να εξετάσουν την επίδρασή τους στη διαδικασία της γήρανσης και στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Τα πειραματόζωα που έλαβαν τα συγκεκριμένα λιπίδια εμφάνισαν βελτιωμένη μνήμη, ταχύτερη ικανότητα μάθησης και αποκατάσταση των συνάψεων μεταξύ των νευρικών κυττάρων τους.

Η χορήγηση των συμπληρωμάτων συνδέθηκε επιπλέον με την ανάπτυξη πυκνότερου και πιο σκούρου τριχώματος στα ηλικιωμένα ποντίκια κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

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Ένα θαλασσινό έδεσμα που για πολλούς αποτελεί εκλεκτό μεζέ φαίνεται πως κρύβει ένα απρόσμενο «όπλο» κατά της γήρανσης, σύμφωνα με το ScienceDaily. Πρόκειται για τα ασκίδια, γνωστά και ως «φούσκες», τα οποία είναι πλούσια σε πλασμαλογόνα, λιπίδια που υπάρχουν φυσιολογικά και στον ανθρώπινο οργανισμό και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των κυττάρων.

Σε πειράματα σε ηλικιωμένα ποντίκια, η χορήγηση συμπληρωμάτων με τις συγκεκριμένες ουσίες συνδέθηκε με εντυπωσιακές αλλαγές: βελτίωση της μνήμης, αποκατάσταση συνδέσεων μεταξύ νευρικών κυττάρων, αλλά και ανάπτυξη νέου, πιο πυκνού και σκούρου τριχώματος.

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Τα πλασμαλογόνα βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στον εγκέφαλο, την καρδιά και το ανοσοποιητικό σύστημα, όμως τα επίπεδά τους μειώνονται όσο περνούν τα χρόνια. Τα νέα ευρήματα ανοίγουν έτσι ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας για τη γήρανση και τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Scientists have discovered compounds in sea squirts, a seafood eaten in parts of Asia, that may reverse signs of aging in mice. These compounds, called plasmalogens, improved memory and learning, reduced inflammation, and even helped the mice grow thicker, darker hair. While… pic.twitter.com/EzB79IVJo2 September 6, 2026

Καλύτερες εγκεφαλικές επιδόσεις

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Xi’an Jiaotong-Liverpool, το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, το Πανεπιστήμιο Jiao Tong της Σαγκάης και το Πανεπιστήμιο της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών θέλησαν να εξετάσουν εάν η αναπλήρωση αυτών των λιπιδίων θα μπορούσε να περιορίσει ή ακόμη και να αναστρέψει ορισμένες αλλαγές που σχετίζονται με τη γήρανση.

Για τον σκοπό αυτό χορήγησαν πλασμαλογόνα μέσω της διατροφής σε ηλικιωμένα ποντίκια και εξέτασαν τόσο τη συμπεριφορά τους όσο και αλλαγές στον εγκέφαλό τους.

Στις δοκιμές μνήμης και μάθησης, τα ζώα που είχαν λάβει πλασμαλογόνα παρουσίασαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις. Σε ένα τεστ όπου έπρεπε να θυμηθούν τη θέση μιας κρυμμένης πλατφόρμας μέσα σε δεξαμενή νερού, μετά από πέντε ημέρες εκπαίδευσης τα ηλικιωμένα ποντίκια που λάμβαναν το συμπλήρωμα εντόπιζαν την πλατφόρμα πολύ ταχύτερα από εκείνα που ακολουθούσαν κανονική διατροφή και η συμπεριφορά τους πλησίαζε περισσότερο εκείνη νεότερων ζώων.

Η εξέταση του εγκεφάλου τους αποκάλυψε επίσης περισσότερες και καλύτερα διατηρημένες συνάψεις, δηλαδή τις μικροσκοπικές συνδέσεις μέσω των οποίων επικοινωνούν τα νευρικά κύτταρα. Οι συνάψεις είναι απαραίτητες για τη μάθηση και τη μνήμη, αλλά με την ηλικία μειώνονται σε αριθμό και αποτελεσματικότητα.

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Aged mice grew thicker black hair and aced memory tests after eating sea squirt lipids in just five days. Plasmalogens reversed multiple aging signs. The lead professor self-doses daily despite zero human trial data. Science moves fast. Evidence doesn't. pic.twitter.com/qqrZHvObEa — SkimNews (@SkimNews_) September 5, 2026

Λιγότερη φλεγμονή, καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

Τα οφέλη των πλασμαλογόνων στα ηλικιωμένα ποντίκια δεν περιορίστηκαν στη βελτίωση της μνήμης. Οι ερευνητές παρατήρησαν παράλληλα σημαντική μείωση της φλεγμονής στον εγκέφαλο, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η χρόνια νευροφλεγμονή συνδέεται με την απώλεια νευρώνων, την αποδυνάμωση των συνάψεων και την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα πλασμαλογόνα μπορεί να ενισχύουν μηχανισμούς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και αποκατάσταση των νευρώνων, ενώ ενδέχεται να βελτιώνουν τη λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών και, κατ’ επέκταση, την επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων.

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Το μικροβίωμα στο επίκεντρο

Ένα ακόμη κομμάτι της έρευνας αφορά τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου. Τα πλασμαλογόνα φαίνεται να επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο συνδέεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου μέσω ανοσολογικών και μεταβολικών μηχανισμών.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ευρήματα αφορούν πειράματα σε ζώα. Δεν έχει αποδειχθεί ότι τα ασκίδια ή τα συμπληρώματα πλασμαλογόνων μπορούν να αναστρέψουν τη γήρανση στους ανθρώπους. Χρειάζονται κλινικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα, την κατάλληλη δοσολογία και τη μακροχρόνια ασφάλειά τους.

(Με πληροφορίες από ScienceDaily)

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