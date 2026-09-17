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Σε κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα προσφέρει φρεσκομαγειρεμένο φαγητό και στήριξη σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, θα αξιοποιηθούν οι δωρεές που συγκεντρώθηκαν στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συνολικά 11.130,26 ευρώ συγκεντρώθηκαν μετά την κηδεία του τραγουδιστή, έπειτα από έκκληση της οικογένειάς του αντί για στεφάνια να προσφερθούν δωρεές στη Humanity Greece.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναπτύξει σημαντική φιλανθρωπική δράση μέσα από την οργάνωση, στηρίζοντας ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες, χωρίς να επιδιώκει δημοσιότητα για την προσφορά του.

Μια δομή που θα φέρει το όνομά του

Η Humanity Greece ανακοίνωσε ότι το ποσό των 11.130,26 ευρώ θα διατεθεί για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας που θα φέρει το όνομα του τραγουδιστή.

Η νέα δομή θα μπορεί να μετακινείται σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φρεσκομαγειρεμένο φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δωρεές στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη θα μετατραπούν σε μια δράση με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα, συνεχίζοντας έμπρακτα το έργο αλληλεγγύης που ο ίδιος είχε στηρίξει.

Η Humanity Greece αναφέρει:

«Όταν ένας άνθρωπος «φεύγει», αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει.

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ΚλείσιμοΑπό τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26€. Με το ποσό αυτό, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ.

Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα δυνατά και ουσιαστικά…»

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