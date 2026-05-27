Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο του έδειξε για άλλη μια φορά ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ AEK και επικεφαλής της Seajets, προχώρησε σε δωρεά ύψους 350.000 ευρώ σε αντικαρκινικό ίδρυμα του Σικάγου (The Hippocratic Cancer Research Foundation), στηρίζοντας έμπρακτα τον αγώνα κατά της νόσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δωρεά αφορά ενίσχυση προγραμμάτων έρευνας και θεραπείας ασθενών σε κορυφαίο αντικαρκινικό ίδρυμα του Σικάγου, το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών και στη στήριξη οικογενειών που δοκιμάζονται από τη νόσο. Το συγκεκριμένο ίδρυμα θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στις ΗΠΑ στον τομέα της ογκολογίας και της ιατρικής έρευνας.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η δημόσια αναφορά της Μαρίας Παπάζογλου, η οποία μέσα από ανάρτησή της αποκάλυψε μια πιο προσωπική πλευρά της συνάντησής τους.

«Παρά το κόκκινο χρώμα (του φορέματος της) που δεν του άρεσε, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τον νονό μου τον αείμνηστο Στέλιο Σκευοφύλακα, έναν τεράστιο ποδοσφαιριστή και άνθρωπο που διαμόρφωσε την ιστορία της ΑΕΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος παίρνει πολύ συχνά φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και ενισχύει οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Να θυμίσουμε πως πρόσφατα ξεκίνησε επίσημα το έργο του το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος».