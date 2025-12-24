Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε μια τεράστια φιλανθρωπική δωρεά προς τιμήν του πατέρα της, Σκοτ Σουίφτ.

Η 36χρονη δισεκατομμυριούχος τραγουδίστρια δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στην American Heart Association.

Ο 73χρονος πατέρας της Αμερικανίδας σταρ υποβλήθηκε σε πενταπλή επέμβαση bypass τον Ιούνιο για να αφαιρεθούν «πέντε σκληρές αποφράξεις».

«Η συνεισφορά της Taylor επιτρέπει την προώθηση της συνεχιζόμενης επιστημονικής έρευνας, την ενίσχυση των προσπαθειών πρόληψης και θεραπείας και την επέκταση της πρόσβασης σε ζωτικής σημασίας περίθαλψη για κάθε κοινότητα», ανακοίνωσε ο οργανισμός στο Instagram.

Mάλιστα προηγήθηκε δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων από την Σουίφτ στην φιλανθρωπική οργάνωση Feeding America, ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο 200 τραπεζών τροφίμων που ηγείται του αγώνα κατά της πείνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν από έντεκα ημέρες, η 14 φορές νικήτρια των Grammy μοίρασε επιταγές μπόνους ύψους 750.000 δολαρίων στους χορευτές της στην σειρά ντοκιμαντέρ της Disney+ «The End of an Era».