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Πολλές χώρες ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα να πείσουν τους υγιείς πολίτες να γίνουν εθελοντικά αιμοδότες ώστε να διατηρείται μια σταθερή σε τροφοδότηση τράπεζα αίματος. Μια από αυτές είναι και η Ελλάδα όπου εκτιμάται πως καλύπτεται μόνο το 40% των αναγκών ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι ανάγκες μετάγγισης καλύπτονται εκτάκτως από συγγενείς και φίλους ασθενών.

Γενικότερα όμως παρατηρείται και μια άγνοια γύρω από βασικά θέματα που αφορούν το αίμα, και μπορεί να σχετίζονται ακόμη και με την άγνοια για την δική μας ομάδα αίματος.

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Ποιος μπορεί να δώσει αίμα (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας)

Υπάρχουν λοιπόν τέσσερις διαφορετικοί τύποι αίματος: A, B, O και AB. Κάθε ένας από αυτούς μπορεί να είναι είτε θετικός είτε αρνητικός, ανάλογα με το αν μια πρωτεΐνη γνωστή ως «παράγοντας Rh» υπάρχει στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Κάθε ομάδα αίματος έχει ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες.

Για παράδειγμα, όσοι έχουν ομάδα αίματος O- είναι καθολικοί δότες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δώσουν αίμα σε οποιονδήποτε. Το AB+ από την άλλη πλευρά είναι καθολικός δέκτης, επομένως μπορούν να λάβουν αιμοδοσίες από οποιονδήποτε.

Μόνο περίπου το7% του κόσμου είναι Rh αρνητικό. Όπως δείχνει ο ακόλουθος χάρτης του Statista, η πιο κοινή ομάδα αίματος παγκοσμίως είναι η O θετική.

Τα πάντα σχετικά με το αίμα (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοτών)

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Η Ευρώπη έχει μια ελαφρώς διαφορετική ιστορία, ωστόσο, με την πλειοψηφία των πληθυσμών των χωρών της να έχουν αίμα A θετικό. Μόνο δύο χώρες στον κόσμο έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ομάδων αίματος B θετικών: το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.

Στην Ελλάδα οι περισσότεροι έχουν ομάδα αίματος 0+.

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Ενώ αυτό το διάγραμμα είναι χρήσιμο για να σχηματίσουμε μια επισκόπηση των περιφερειακών προτύπων, κρύβει μερικές από μικρές αλλά ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όπως το πόσο ομοιόμορφα κατανέμονται οι χώρες ανάλογα με την ομάδα αίματος.

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Για παράδειγμα, στην Κίνα και την Ινδία ένα αρκετά υψηλό ποσοστό του πληθυσμού έχει αίμα Β+. Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη πολλές χώρες συνδέονται αρκετά στενά μεταξύ Ο+ και Α+. Υπάρχουν φυσικά μικρές διαφορές και εξαιρέσεις, με τις σκανδιναβικές χώρες να αντιπροσωπεύουν ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που έχουν Α+ έναντι Ο+, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Στις ΗΠΑ επίσης το 37,4% του πληθυσμού έχει ομάδα αίματος Ο+ και το 35,7% Α+, ενώ μόνο το 8,5% είναι Β+ στη χώρα.

You will find more infographics at Statista

Οι χώρες με τη σαφέστερη επικράτηση μιας δεδομένης ομάδας αίματος είναι ο Ισημερινός, το Περού και η Ζιμπάμπουε, με 75%, 70% και 63% αίματος Ο+ αντίστοιχα.

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Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, ισχύουν οι αντίθετοι κανόνες όσον αφορά την καθολικότητα των μεταγγίσεων πλάσματος. Σε αυτή την περίπτωση, οι ομάδες αίματος Ο- μπορούν να δωρίσουν πλάσμα μόνο σε άλλους ασθενείς με Ο-, ενώ ο καθολικός τύπος δότη πλάσματος είναι το αίμα ΑΒ.

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