«Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας συγκεντρώνει πλέον όλες τις μονάδες αίματος των 24 νοσοκομείων της Αττικής, ανεξάρτητα από το πού δίνει ο αιμοδότης. Στο ΕΚΕΑ έχουμε μια “μικρή NASA”. Εφαρμόζουμε ανώτερα standards ασφαλείας με μοριακούς και ορολογικούς ελέγχους, που μειώνουν σχεδόν στο μηδέν την πιθανότητα ύπαρξης παθογόνων πριν από τη μετάγγιση», δηλώνει στη HuffPost η πρόεδρος του ΕΚΕΑ, Ελένη Τσάγκαρη, εκπέμποντας ένα μήνυμα – απάντηση στην ατμόσφαιρα ανησυχίας που δημιούργησε το ανθρώπινο λάθος που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα 62 ετών, που μεταγγίστηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιώς στις 3 Ιουνίου 2025.

Ε. Τσάγκαρη: 278 συμβάντα με λάθη στην Βρετανία το 2025 – 2 λάθη στην Ελλάδα

Η κυρία Τσάγκαρη σημειώνει ότι ΕΚΕΑ, πέρα από την επάρκεια και την ασφάλεια, έχει και ρόλο επιθεωρητή: «Μόνο στο τελευταίο εξάμηνο έγιναν πάνω από 80 επιθεωρήσεις», λέει. Λειτουργεί, επίσης, σύστημα αιμοεπαγρύπνησης που συνδέεται ζωντανά με τις αιμοδοσίες όλης της χώρας για να καταγράφει και να αντιμετωπίζει από τα μικρά μέχρι τα σοβαρά συμβάντα.

Advertisement

Advertisement

Για την τραγική κατάληξη του περιστατικού με την λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο και τον θάνατο της γυναίκας ηλικίας 62 ετών μέσα στο νοσοκομείο, απαντά ευθέως: «Στόχος μας είναι ο μηδενισμός μέσω τεχνολογίας, επιθεωρήσεων και αυστηρών πρωτοκόλλων. Όμως ο απόλυτος μηδενισμός του ανθρώπινου σφάλματος ίσως δεν είναι ρεαλιστικός».

Υπερασπίζεται, πάντως, τον μηχανισμό που διαθέτει η Ελλάδα, δηλώνοντας ότι δεν καταγράφηκαν άλλα αντίστοιχα σοβαρά συμβάντα μέσα στο 2025, πέρα από όσα έγιναν ήδη γνωστά: το τραγικό περιστατικό στο Τζάνειο και ένα δεύτερο στην Ευρωκλινική, όπου όμως το λάθος εντοπίστηκε έγκαιρα και ο ασθενής δεν αντιμετώπισε περαιτέρω πρόβλημα. Η ίδια επικαλείται ως επιχείρημα, ότι στη χώρα μας σημειώθηκαν τα δύο συγκεκριμένα περιστατικά, ενώ στην Βρετανία 278 μέσα στο ίδιο έτος.

Ψηφιακά εργαλεία: ενιαίο σύστημα και «πρόγνωση αναγκών»

Ενα βασικό πρόβλημα επί δεκαετίες στη χώρα μας, ήταν η έγκαιρη εκτίμηση των πραγματικών αναγκών ανά χρονική περίοδο, καθώς και η ορθή «γεωγραφική κατανομή» των αποθεμάτων, ειδικά το καλοκαίρι που οι ανάγκες αυξάνονται, με πολλά τροχαία και με ξένους επισκέπτες στη χώρα.

«Η Αττική σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που συνδέει όλες τις αιμοδοσίες με το ΕΚΕΑ, ώστε να φαίνεται σε πραγματικό χρόνο τι υπάρχει και πού. Παράλληλα, προχωρά ένα σύστημα πρόγνωσης αναγκών κατά τα βρετανικά πρότυπα: αναλύει ιστορικά δεδομένα, «βλέπει» πτώσεις/αυξήσεις και χτυπάει έγκαιρα συναγερμό για στοχευμένες κινήσεις», υπογραμμίζει η κυρία Τσάγκαρη.

Με την επεξεργασία στο ΕΚΕΑ, αποκαλύπτει η ίδια, η απόδοση αιμοπεταλίων από τις μονάδες που στέλνουν τα νοσοκομεία «εκτοξεύτηκε»: από περίπου 33% φτάνει πλέον κοντά στο 68%, διασφαλίζοντας σχεδόν πλήρη κάλυψη και ποιότητα «ισάξια με τη μέθοδο αφαίρεσης».

«Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος χαρίζει ζωή στον άνθρωπο»

Με αυτό το μήνυμα, η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας εξηγεί στη HuffPost πώς η κεντρική διαχείριση των μονάδων αίματος στην Αττική, τα εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών και τα νέα ψηφιακά συστήματα αλλάζουν ριζικά την αλυσίδα από την αιμοδοσία μέχρι τη μετάγγιση — με στόχο επάρκεια, ασφάλεια και διαφάνεια.

Σήμερα, το μητρώο εθελοντών αιμοδοτών αριθμεί περίπου 426.000 άτομα και κάθε χρόνο συλλέγονται άνω των 550.000 μονάδων. Κι όμως, οι εποχικές ελλείψεις επιμένουν, ειδικά τον Αύγουστο (τουρισμός, τροχαία, αυξημένες ανάγκες). Η λύση; «Καλύτερος προγραμματισμός, συνεργασία με τις αιμοδοσίες των νοσοκομείων και έξυπνα ψηφιακά εργαλεία».

Το κρίσιμο βήμα για σταθερή επάρκεια παραμένει ο τακτικός εθελοντισμός. «Να φύγουμε από τη λογική του «έδωσα γιατί το ζήτησαν για δικό μου άνθρωπο”», τονίζει. Το κάλεσμα είναι προς τους 18–65 ετών: «Δίνουμε αίμα έως 4 φορές τον χρόνο. Δέκα λεπτά, τρεις ζωές».