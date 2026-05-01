Η ιδέα να δημιουργηθεί μόνιμη ανθρώπινη βάση στη Σελήνη μέσα στα επόμενα 10 χρόνια ακούγεται σαν κάτι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η NASA και ο Έλον Μασκ έχουν θέσει ψηλά τον πήχη, όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο δύσκολη.

Απειλητικό περιβάλλον

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ίδιο το περιβάλλον της Σελήνης. Η επιφάνειά της καλύπτεται από πολύ λεπτή και κοφτερή σκόνη, η οποία κολλάει εύκολα σε στολές, μηχανήματα και εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκαλέσει φθορές, να χαλάσει συστήματα και να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των αστροναυτών.

Παράλληλα, στη Σελήνη δεν υπάρχει ατμόσφαιρα όπως στη Γη για να προστατεύει από την ακτινοβολία. Όποιος ζει εκεί θα είναι συνεχώς εκτεθειμένος σε επικίνδυνα σωματίδια από το Διάστημα και τον Ήλιο. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη ακριβώς τι μπορεί να προκαλέσει αυτό στο ανθρώπινο σώμα μετά από μήνες ή χρόνια παραμονής.

Η χαμηλή βαρύτητα είναι επίσης μια μεγάλη πρόκληση. Στη Σελήνη το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί διαφορετικά: οι μύες και τα οστά εξασθενούν πιο εύκολα, ενώ μπορεί να επηρεαστούν η όραση και η κυκλοφορία του αίματος. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει ζήσει εκεί για αρκετό καιρό ώστε να γνωρίζουμε με σιγουριά τις συνέπειες.

Όνειρο ή ουτοπία;

Γι’ αυτό πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι μια μόνιμη εγκατάσταση τόσο σύντομα ίσως είναι υπερβολικά αισιόδοξη. Όπως τονίζουν, 10 χρόνια δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα όταν μιλάμε για τόσο σύνθετα προβλήματα και τεχνολογίες που ακόμη δοκιμάζονται.

Μεγάλη ελπίδα αποτελεί το πρόγραμμα Artemis, μέσω του οποίου η NASA σχεδιάζει να επιστρέψει ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2028. Οι αποστολές αυτές αναμένεται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για το πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα μια μελλοντική βάση.

Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από τη νέα διαστημική εποχή, η ζωή στη Σελήνη δεν φαίνεται να είναι υπόθεση του άμεσου μέλλοντος. Η ανθρωπότητα κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, όμως χρειάζεται ακόμη χρόνος, έρευνα και σωστή προετοιμασία πριν δούμε ανθρώπους να ζουν μόνιμα εκτός Γης.

Με πληροφορίες από livescience.com