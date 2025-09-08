Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου νοσηλεύεται ένας 67χρονος ασθενής, ύστερα από μετάγγιση με λάθος ομάδα αίματος, που του έγινε στην κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες η σύζυγος του ασθενούς αντιλήφθηκε το λάθος και έτσι διέκοψαν τη μετάγγιση, πριν εκείνη ολοκληρωθεί, αλλά ήδη του είχαν μεταγγίσει 20ml αίματος αντί των 200ml, που ήταν προγραμματισμένο.

Η σύζυγος του ασθενούς έκανε καταγγελία και οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 26χρονη νοσηλεύτρια και τους υπευθύνους ιατρούς.

Η ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής» για το περιστατικό

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.