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Στο κελί όπου μέχρι πριν από λίγες ώρες κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου μεταφέρθηκε η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός μεταφέρθηκε στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατούνται γυναίκες που κατηγορούνται για υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων. Την ίδια ώρα, η Ειρήνη Μουρτζούκου μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα, με αποτέλεσμα η γιατρός να τοποθετηθεί στο κελί όπου εκείνη διέμενε μέχρι πρόσφατα.

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Σταμάτησε την απεργία πείνας και δίψας ο παθολόγος

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star Channel, ο παθολόγος γιατρός ενημέρωσε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι σταματά την απεργία πείνας που ξεκίνησε χθες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να προφυλακιστεί.

Ο γιατρός κρατείται σε διαφορετική πτέρυγα, στην οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται πρώην αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον θάνατο 20χρονου στο Άργος.

Και για τους δύο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ενώ ο προαυλισμός τους θα γίνεται ξεχωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους.

Η συναυλία του Μαζωνάκη στις φυλακές

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εμφανιστεί το 2023 στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία καμερών και δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις κρατούμενες, γεγονός που φέρεται να ελήφθη υπόψη κατά την απόφαση για την τοποθέτηση της γιατρού στη συγκεκριμένη πτέρυγα.