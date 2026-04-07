Ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας οδηγήθηκε σήμερα (7/4) η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία βρίσκεται ήδη στη φυλακή για την υπόθεση με τα 4 νεκρά παιδιά. Η 25χρονη καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις και για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, που σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2024, σε μια εξέλιξη που προσθέτει ακόμη ένα κρίσιμο σκέλος στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ειρήνη Μουρτζούκου, χθες βρισκόταν στο Τμήμα Μεταγωγών Πάτρας, καθώς έφτασε στην περιοχή υπό άκρα μυστικότητα, προκειμένου το πρωί να βρεθεί στο δικαστικό μέγαρο Αμαλιάδας.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με βασικό στοιχείο της δικογραφίας το πόρισμα της τριμελούς ιατροδικαστικής επιτροπής, το οποίο αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε ασφυξία. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται κομβικό για την εξέλιξη της έρευνας και αποτέλεσε τη βάση για τη νέα κατηγορία.

Η 25χρονη, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 27 Απριλίου, με τον δικηγόρο της να τονίζει την ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.

Ο συνήγορός της, Νίκος Αλεξανδρής, έχει ήδη δηλώσει ότι η υπεράσπιση θα εξετάσει αναλυτικά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, επισημαίνοντας ότι η ίδια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Όπως υποστηρίζεται από την πλευρά της, η σχέση της με το παιδί ήταν ιδιαίτερα στενή, με την ίδια να ισχυρίζεται ότι το φρόντιζε σε καθημερινή βάση. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι αρχικοί ισχυρισμοί της, όταν είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτη.

Στο υπόμνημά της είχε περιγράψει τις τελευταίες ώρες πριν το περιστατικό, αναφέροντας ότι το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει, παρά τις προσπάθειες της μητέρας του. Κατά την ίδια, η κατάσταση αυτή είχε δημιουργήσει ένταση, με τη μητέρα να εμφανίζεται εκνευρισμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μουρτζούκου μέσω του υπομνήματός της, στρέφει τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους, ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση.

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι το τελευταίο διάστημα είχε αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τη φροντίδα του παιδιού, κάνοντας λόγο για κόπωση της μητέρας από τις υποχρεώσεις. Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι υπήρξε μεταξύ τους συζήτηση, κατά την οποία της πρότεινε να αναλάβει η ίδια την ανατροφή του παιδιού, εφόσον εκείνη δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.