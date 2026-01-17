Σύντομα στο «σφυρί» βγαίνει ένα ακίνητο ιδιοκτησίας Ντέμη Νικολαΐδη, το οποίο ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής είχε αγοράσει το 2002, όταν ήταν μαζί με την Δέσποινα Βανδή, θέλοντας να κάνει μία επένδυση στον τόπο καταγωγής του.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια αγορά του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης και για μια έκταση αρκετά κοντά στη θάλασσα, η οποία αναμένεται να περάσει σύντομα στα χέρια του επόμενου ιδιοκτήτη.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, ο πλειστηριασμός θα γίνει με τιμή εκκίνησης τις 458.000 ευρώ. Ο Ν. Νικολαΐδης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, χωρίς να έχει προβεί σε κάποια τοποθέτηση για την ώρα.

«Είναι ένα ακίνητο – φιλέτο, γιατί βρίσκεται στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, από την περιοχή δηλαδή που κατάγεται ο ποδοσφαιριστής. Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια, όταν ήταν ακόμα ζευγάρι με τη Δέσποινα Βανδή, αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα, είχαν πάρει και δάνεια από τις τράπεζες» ανέφερε ο Στέργιος Σαμαρτζής, αρχισυντάκτης της Espresso.

«Το ακίνητο είναι τεράστιο, είναι πάνω από 20.000 τετραγωνικά μέτρα, βρίσκεται 1,5 χλμ. μακριά από τη θάλασσα και είναι δίπλα στην εθνική οδό» πρόσθεσε. Όπως αναφέρεται, το ακίνητο αγοράστηκε το 2002 από τον Νικολαΐδη και μάλιστα τότε μέσα στο οικόπεδο υπήρχε και μια διώροφη μεζονέτα 150 τετραγωνικών μέτρων. «Ωστόσο, το 2013, για άγνωστους λόγους, η μεζονέτα κατεδαφίστηκε», δήλωσε ο Σ. Σαμαρτζής.