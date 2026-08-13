Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δεκαοκτώ φορτία καυσίμων από διυλιστήρια που επεξεργάζονται ρωσικό αργό πετρέλαιο εκφορτώθηκαν σε ευρωπαϊκά λιμάνια τον Ιούλιο, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Η δυσκολία διάκρισης των ρωσικών προϊόντων μετά την ανάμειξή τους σε τρίτες χώρες καθιστά την εφαρμογή των κυρώσεων εξαρτώμενη από τις εκτιμήσεις των τελωνειακών αρχών.

Το Βέλγιο κάλυψε το σύνολο των αναγκών του σε υγροποιημένο φυσικό αέριο τον Ιούλιο μέσω ρωσικών εισαγωγών, αναδεικνύοντάς το σε σημαντικό εισαγωγέα ρωσικών καυσίμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα εξασφάλισε εξαίρεση από τις κυρώσεις για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύοντας τη δραστηριότητα της εγχώριας ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η Ρωσία ξεκίνησε για πρώτη φορά την εισαγωγή βενζίνης από την Ινδία, προκειμένου να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες της μετά από πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

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Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων, δεκαοκτώ φορτία από διυλιστήρια που φέρουν ρωσικό αργό εκφορτώθηκαν σε λιμάνια τον Ιούλιο, καταγράφοντας υπερδιπλασιασμό σε σύγκριση με τα οκτώ φορτία του προηγούμενου μήνα.

Το European Business Magazine ανέφερε ότι η Ισπανία και η Κύπρος παρέλαβαν από επτά φορτία, ενώ παραδόσεις έλαβαν επίσης και η Κροατία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Ολλανδία. Οκτώ φορτία έφτασαν μέσω τουρκικών διυλιστηρίων, πέντε μέσω Ινδίας και πέντε μέσω Γεωργίας. Τα στοιχεία προέρχονται από το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA).

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Οι εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τη Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο σημείωσαν συνολική πτώση 46% σε μηνιαία βάση, αλλά το 100% των εισαγωγών LNG του Βελγίου τον Ιούλιο έγινε γνωστό ότι προέρχονται από τη Ρωσία για τον Ιούλιο του 2026.

Banned Russian fuel keeps re-entering EU ports, with cargoes doubling in July https://t.co/aZ5sm4uqEw August 10, 2026

Το αργό πετρέλαιο από διαφορετικές πηγές αναμειγνύεται στο διυλιστήριο. Ένα φορτίο ντίζελ που αναχωρεί από μια μονάδα της Τουρκίας ή της Ινδίας έχει ήδη επεξεργαστεί σημαντικά και περιέχει μόρια από διάφορες προελεύσεις, άρα είναι δύσκολο να γίνει ευδιάκριτο στα ευρωπαϊκά λιμάνια.

Αναλυτές της S&P είχαν σημειώσει τότε ότι παρέμενε ασαφές πώς η ΕΕ θα διακρίνει τις εισαγωγές διυλισμένων προϊόντων από χώρες όπου το ρωσικό αργό αποτελεί απλώς μέρος του μείγματος, όπως αναφέρει το European Business magazine.

Συνεπώς, η εφαρμογή του μέτρου εξαρτάται από τις εκτιμήσεις των τελωνειακών υπαλλήλων σχετικά με τη σύνθεση του αργού πετρελαίου ενός διυλιστηρίου και όχι από τον έλεγχο του ίδιου του φορτίου — γι’ αυτό και δεκαοκτώ φορτία έφτασαν μέσα σε έναν μόνο μήνα, επτά μήνες μετά την επιβολή της απαγόρευσης.

Τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων μειώθηκαν κατά 12% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, στα 683 εκατ. ευρώ ημερησίως, ενώ τα έσοδα από θαλάσσια μεταφερόμενα προϊόντα πετρελαίου υποχώρησαν κατά 45% και οι όγκοι κατά 36%.

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Η περίπτωση του Βελγίου και της Ελλάδας

Η περίπτωση του Βελγίου αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς. Τον Ιούλιο, το 100% των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Βελγίου προερχόταν από τη Ρωσία, καθιστώντας το τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα ρωσικών ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ.

Αναφορικά με την Ελλάδα, η χώρα εξασφάλισε εξαίρεση που της επιτρέπει να συνεχίσει τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προβλέψιμο μέλλον. Πρόκειται για το 21ο πακέτο κυρώσεων από τον Φεβρουάριο του 2022.

Το αίτημα υποστηρίχθηκε από τη Dynagas, εταιρεία μεταφοράς LNG που ανήκει στον Έλληνα δισεκατομμυριούχο Γιώργο Προκοπίου. Η Dynagas και θυγατρική της έχουν ναυλώσει 11 πλοία, μεταξύ των οποίων επτά παγοθραυστικά ενισχυμένου τύπου για επιχειρήσεις στην Αρκτική, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου της Ρωσίας, το Yamal LNG.

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⚡️ Belgium LNG imports in July 100% Russian, report says.



”It is deeply shameful that … EU countries keep sending billions of euros to Russia for fossil fuels," said the Ukrainian civil society network B4Ukraine.https://t.co/Hz7g0mT61T — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 11, 2026

Η ελληνική κυβέρνηση και η Dynagas υποστήριξαν ότι η απαγόρευση των μεταφορών θα έπληττε τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ευρώπης, θα κατέστρεφε θέσεις εργασίας, θα ενίσχυε ανταγωνιστές εκτός Ευρώπης και, τελικά, δεν θα αποδυνάμωνε τα οικονομικά μέσα με τα οποία η Μόσχα χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Η Ρωσία στρέφεται στην Ινδία για βενζίνη

Λόγω των ουκρανικών χτυπημάτων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, η Ρωσία άρχισε για πρώτη φορά να εισάγει βενζίνη από την Ινδία, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

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Η πρώτη αποστολή παραλήφθηκε στις 5 Αυγούστου και ενδέχεται να φτάσουν και άλλες. Σύμφωνα με την Kpler, η ινδική εταιρεία επεξεργασίας Nayara Energy – υποστηριζόμενη από τη Rosneft, τον κορυφαίο παραγωγό πετρελαίου της Ρωσίας – έχει αναδειχθεί ως πηγή καυσίμου, το οποίο μεταφέρεται σε μια αλυσίδα δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία μέσω μεταφορών στα ανοικτά της Αιγύπτου.