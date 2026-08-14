Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 56χρονος κηπουρός αντικατέστησε το αυτοκίνητό του με το άλογό του για τις καθημερινές του μετακινήσεις λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα.

Οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου στην περιοχή έχουν αυξηθεί σημαντικά καθιστώντας το κόστος συντήρησης του οχήματος ιδιαίτερα δυσβάσταχτο για τον ίδιο.

Ο ιδιοκτήτης του ζώου υποστηρίζει πως η χρήση του αλόγου είναι πολύ πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον συγκριτικά με τη βενζίνη.

Η επιλογή αυτή αποτελεί επίσης μια διαμαρτυρία για το γεγονός ότι οι μισθοί των εργαζομένων δεν αυξάνονται ανάλογα με την τρέχουσα ακρίβεια.

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Οι τιμές των καυσίμων έκαναν έναν 56χρονο Ιταλό να βάλει το αυτοκίνητο στην άκρη και να επιστρέψει σε ένα πολύ πιο… παραδοσιακό μέσο μετακίνησης: το άλογό του.

Ο Massimiliano Accetturo, κηπουρός από τη Rocchetta Sant’Antonio, αποφάσισε να περιορίσει τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο και πλέον κάνει αρκετές από τις καθημερινές του διαδρομές καβάλα στη Maja, τη φοράδα του.

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Από το σούπερ μάρκετ και το ταχυδρομείο μέχρι το καφενείο της περιοχής, η Maja τον συνοδεύει παντού. Και φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί πλήρως στη νέα της… δουλειά: ο ιδιοκτήτης της την αφήνει έξω από το κατάστημα ή το μπαρ και εκείνη περιμένει υπομονετικά μέχρι να τελειώσει τις δουλειές του.

«Όποτε μπορώ, προτιμώ να πηγαίνω με το άλογο, και για περιβαλλοντικούς λόγους», εξηγεί ο ίδιος, σημειώνοντας ότι η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων τον έκανε ακόμη πιο αποφασισμένο να περιορίσει τη χρήση του αυτοκινήτου.

Πετρέλαιο στα 2,40 ευρώ και βενζίνη στα 2,30 ευρώ

Οι αριθμοί, πάντως, φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του. Σύμφωνα με τον Accetturo, στην περιοχή του το πετρέλαιο κοστίζει περίπου 2,40 ευρώ το λίτρο, ενώ η βενζίνη φτάνει περίπου τα 2,30 ευρώ. Έτσι, ένα γέμισμα 45 λίτρων μπορεί να κοστίσει περίπου 108 ευρώ.

Η Maja, αντίθετα, έχει ένα αρκετά διαφορετικό «κόστος λειτουργίας». Ο 56χρονος υποστηρίζει ότι χρειάζεται περίπου ένα ευρώ την ημέρα για ζωοτροφή, ενώ ένα πακέτο σανό κοστίζει περίπου 30 ευρώ.

Για τον ίδιο, η επιλογή δεν αφορά μόνο την οικονομία. Είναι και ένας τρόπος να σχολιάσει την ακρίβεια και το γεγονός ότι οι μισθοί δεν ακολουθούν την ίδια πορεία με τις τιμές.

«Οι μισθοί και η αξία μιας ώρας εργασίας παραμένουν ίδιοι», λέει, επισημαίνοντας πως όσο ανεβαίνει το κόστος των καυσίμων, το εισόδημα των εργαζομένων δεν αυξάνεται αντίστοιχα.

Και, φυσικά, δεν λείπει το χιούμορ: «Τουλάχιστον δεν υπάρχει ακόμη ειδικός φόρος στις ζωοτροφές», σχολιάζει, ελπίζοντας πως δεν θα έρθει ποτέ η στιγμή που θα φορολογηθεί και το… σανό.