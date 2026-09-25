Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 32ος τακτικός ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στόχος των αρχών είναι η ακριβής καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων και των μηνυμάτων για τον προσδιορισμό των συνθηκών του συμβάντος.

Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε ότι δέχθηκε επανειλημμένες πιέσεις από τη μάνατζερ του τραγουδιστή για να αναλάβει τη θεραπεία του παρά τις αρχικές αρνήσεις του.

Η νοσηλεύτρια δήλωσε πως η γιατρός έδινε τις οδηγίες στο ιατρείο και αποκάλυψε ότι η αρχική κατάθεση για την ώρα άφιξης ήταν υποδειγμένη.

Η ίδια ανέφερε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε την κρίσιμη στιγμή, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την έλλειψη νομιμότητας του ιατρικού εξοπλισμού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζητάει ο 32ος τακτικός ανακριτής, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Η έκδοση του αντίστοιχου βουλεύματος αναμένεται να γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αποκάλυψη των ψηφιακών δεδομένων της υπόθεσης.

Βασικός στόχος των αρχών είναι να αποτυπωθούν με ακρίβεια στη δικογραφία όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που αντάλλαξαν οι εμπλεκόμενοι, ώστε να προσδιοριστούν επακριβώς οι χρόνοι, η συχνότητα και η διάρκεια των επικοινωνιών τους πριν και μετά το τραγικό συμβάν.

Advertisement

Advertisement

Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα μπορέσουν να χαρτογραφήσουν τις επαφές των κατηγορουμένων και να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κλήσεις προς τρίτα πρόσωπα, είτε για την άμεση παροχή βοήθειας είτε για την καθυστερημένη ενημέρωση σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο τραγουδιστής.

Στο μεταξύ, το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι αποκαλυπτικές καταθέσεις του υπνοθεραπευτή και της 56χρονης νοσηλεύτριας, οι οποίες σκιαγραφούν το κλίμα και τις συνθήκες που επικράτησαν τόσο κατά τις προπαρασκευαστικές επαφές όσο και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε από τη μάνατζερ του τραγουδιστή στις 27 Αυγούστου στις 11:02 το πρωί, με αίτημα να αναλάβει τον καλλιτέχνη για υπνοθεραπεία. Ο ίδιος εξήγησε ότι αρχικά αρνήθηκε κατηγορηματικά, επικαλούμενος το παρελθόν και το ιστορικό του Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο.

Ωστόσο, όπως φέρεται να είπε, η πίεση συνεχίστηκε την ίδια ημέρα με δεύτερο τηλεφώνημα γύρω στη μιάμιση το μεσημέρι, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου υπήρξε νέα επικοινωνία για να κλειστεί το ραντεβού. Παρότι η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, τελικά μεταφέρθηκε μία ημέρα νωρίτερα και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις πέντε το απόγευμα σε εστιατόριο στο Ψυχικό. Όπως ανέφερε ο υπνοθεραπευτής, μετά τη συνάντηση η γιατρός επικοινώνησε με τον τραγουδιστή για να συμφωνήσουν το οικονομικό σκέλος και τις λεπτομέρειες των θεραπειών, ενώ διευκρίνισε ότι το μήνυμα που έστειλε στη γιατρό την Τρίτη το πρωί και έγραφε «θα τον στριμώξω», αναφερόταν αποκλειστικά και μόνο στο προγραμματισμένο ραντεβού τους.

Από την άλλη πλευρά, η κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας εστιάζει στις δραματικές στιγμές εντός του ιατρείου και στη λειτουργία των μηχανημάτων. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε την παραμικρή ιδέα πως ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν ήταν παράνομος, διερωτώμενη πώς θα μπορούσε να γνωρίζει τη νομιμότητα των συσκευών, ενώ τόνισε ότι η γιατρός ήταν εκείνη που έδινε πάντα τις απόλυτες οδηγίες και ότι όλοι στο χώρο πίστευαν πως λειτουργούσαν μέσα στο νόμιμο πλαίσιο.

Αναφερόμενη στα κρίσιμα λεπτά, δήλωσε ότι μέχρι τις 16:00 το απόγευμα όλα κυλούσαν ομαλά. Το πρώτο τηλεφώνημα προς την αναισθησιολόγο έγινε μεταξύ 16:00 και 16:10, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε δεύτερη κλήση προς τον προμηθευτή του απινιδωτή, όταν διαπιστώθηκε έντρομοι ότι η συσκευή δεν λειτουργούσε. Ο προμηθευτής τούς εξήγησε τότε ότι ο απινιδωτής απαιτείται να είναι διαρκώς φορτισμένος.

Τέλος, η νοσηλεύτρια παραδέχτηκε αναφορικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή ότι η εκδοχή των 15:30 που είχε καταθέσει αρχικά ήταν η «γραμμή» που τους είχε υποδείξει η γιατρός, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια είχε φτάσει στο ιατρείο στις 15:00 και ο Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στο εσωτερικό του χώρου, χωρίς να γνωρίζει πότε ακριβώς είχε περάσει την πόρτα.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr