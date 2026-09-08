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Η Λουτσία Σίσιτς, η οποία είχε στεφθεί «Μις Αυστρία 2024», έφυγε από τη ζωή μόλις στα 22 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος την Αυστρία. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή τη Δευτέρα μέσω ανάρτησης οικογενειακού φίλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει το bluewin.ch.

Πίσω από τη λαμπερή παρουσία της στις πασαρέλες και το χαμόγελο που τη συνόδευε, η νεαρή γυναίκα αντιμετώπιζε από τη γέννησή της ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είχε διαγνωστεί με εκ γενετής βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα και, σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, χρειάστηκε να υποβληθεί σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε τον χειμώνα του 2025.

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«Η παιδική μου ηλικία ήταν διαφορετική, αλλά με έκανε δυνατή»

Η ίδια δεν είχε διστάσει να μιλήσει ανοιχτά για τον προσωπικό της Γολγοθά, επιθυμώντας να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που δοκιμάζονται. Σε συνέντευξή της το 2024 στο Ηeute είχε εξομολογηθεί:

«Η παιδική μου ηλικία ήταν απλά διαφορετική, αλλά αυτό με έκανε πιο δυνατή. Όταν ήμουν 13 ετών χρειάστηκε να μου γίνει ανάνηψη κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Ήταν μια πραγματικά οριακή κατάσταση».

Εκείνο το χειρουργείο, ωστόσο, ήταν μόνο η αρχή. Η 13χρονη τότε Λουτσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρές και ανεξήγητες επιπλοκές. «Το αριστερό μου πόδι και το πέλμα παρέλυσαν. Ένιωθα απίστευτο πόνο, ακόμα και αν με άγγιζε ένα απλό αεράκι. Κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε», θυμόταν. Η νοσηλεία της διήρκεσε πέντε μήνες, καθώς το νευρικό σύστημα του κάτω άκρου της είχε υποστεί ολική παράλυση.