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Τις καλοκαιρινές διακοπές της συνεχίζει να απολαμβάνει η Χάιντι Κλουμ, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο στιγμιότυπο από το ξενοδοχείο όπου διαμένει.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, το 53χρονο μοντέλο εμφανίζεται με λιλά μπικίνι, ανοίγει τις κουρτίνες του δωματίου της και κατευθύνεται προς τη βεράντα, κρατώντας μια τσάντα στον ώμο. Αφού απολαμβάνει για λίγο τη θέα, επιστρέφει στο δωμάτιο, ενώ σε κάποια πλάνα κοιτάζει την κάμερα και ανακατεύει τα μαλλιά της.

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«Όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Δεν θέλω να τελειώσει ποτέ», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Η Κλουμ έχει μοιραστεί το τελευταίο διάστημα αρκετές τολμηρές φωτογραφίες και βίντεο στα social media. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει φωτογραφία στην οποία πόζαρε τόπλες, φορώντας μόνο εσώρουχο και ένα μαντίλι που κάλυπτε το στήθος της.