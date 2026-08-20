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Η Χάιντι Κλουμ περνάει καταπληκτικά στις διακοπές της και δεν διστάζει να το δείξει στους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τον αισθησιακό χορό της σε πισίνα, η 53χρονη δημοσίευσε μία φωτογραφία της κατά την οποία ποζάρει τόπλες, με ένα μαντήλι ριγμένο στην πλάτη της.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram, παρουσιάζεται φορώντας μόνο ένα εσώρουχο, με το ύφασμα που πέφτει στο σώμα της να καλύπτει το στήθος της, ενώ έχει κλειστά τα μάτια της και το ένα της χέρι ψηλά.

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«Καλημέρα», σημείωσε το μοντέλο στην ανάρτησή του.