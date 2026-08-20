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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αποφασίστηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων στους/στις νέους-ες τομεάρχες:

Ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ .

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ΣΥΡΙΖΑ: Οι νέοι τομεάρχες της ΚΟ – Η Ρένα Δούρου αναλαμβάνει Εξωτερικών και Αμυνας

Ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, αποφασίστηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων στους/στις νέους-ες τομεάρχες: