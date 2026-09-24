Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη εθνικής στρατηγικής στα εξωτερικά θέματα και για την ακολουθούμενη πολιτική απέναντι στην Τουρκία.

Παράλληλα, η Ρένα Δούρου κατήγγειλε την κατάρρευση του πρωτογενή τομέα και ζήτησε την απόσυρση του άρθρου 74, το οποίο συνέδεσε με συγκάλυψη σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αξιωματική αντιπολίτευση κατέθεσε τροπολογίες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους στη διύλιση πετρελαίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επίθεση στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα εξαπέλυσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, κατά την ομιλία της στην Βουλή, κατηγορώντας την για «ΙΧ εξωτερική πολιτική».

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «η Τουρκία υλοποιεί το παράνομο, αναθεωρητικό δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας” και αμφισβητεί συστηματικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.

Advertisement

Advertisement

Τι θα πει, λοιπόν, απόψε, ο κ. πρωθυπουργός; Για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων; Για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα; Για την Κύπρο και τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού; Φοβάμαι ότι τίποτε από αυτά δεν θα ακούσουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Γιατί εδώ και 7 χρόνια η χώρα μας πορεύεται χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική».

Παράλληλα, η Ρ. Δούρου στράφηκε κατά του υπουργού Εξωτερικών, λέγοντας τα εξής: «Μιλώντας σε πανεπιστήμιο στο Τορόντο χαρακτήρισε την Ελλάδα “μικρομεσαία χώρα”. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσθεσε ότι “αν ήξερε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί Μη Μόνιμο Μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ”».

Σχετικά με τα αγροτικά, που είναι και το αντικείμενο του νομοσχεδίου, ανέφερε: «Μιλάμε για πλήρη κατάρρευση του πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Οι κτηνοτρόφοι βλέπουν το ζωικό κεφάλαιο να εξαφανίζεται από τις ζωονόσους. Οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι δίνουν κι αυτοί τη δική τους μάχη για να κρατήσουν ζωντανή την παραγωγή τους. Κι ενώ παλεύουν να μείνουν στον τόπο τους, η κυβέρνησή τους αφήνει μόνους. Το κόστος παραγωγής έχει γίνει θηλιά στον λαιμό των αγροτών».

Γενικεύοντας, είπε: «Δεν μιλάμε πλέον για μία κρίση. Είναι ζήτημα επιβίωσης. Κι αν καταφέρουν να παράγουν, τι γίνεται όταν έρθει η ώρα να πουλήσουν την παραγωγή τους; Βρίσκονται απέναντι σε μία αγορά όπου έχουν ελάχιστη δύναμη να διαπραγματευτούν την τιμή. Έτσι ο κόσμος πληρώνει ακριβά τα τρόφιμα, την ώρα που ο άνθρωπος που τα παράγει δεν βγάζει ούτε τα έξοδά του».

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε επίσης στο επίμαχο άρθρο 74 του συζητούμενου νομοσχεδίου. Αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την συγκάλυψή του είπε: «Σήμερα, ενώ οφείλετε απαντήσεις, φέρνετε στη Βουλή μία διάταξη που προσθέσατε “νύχτα” στο νομοσχέδιο και όζει, βρωμάει συγκάλυψη. Αναφέρομαι στο άρθρο 74 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, με το οποίο ρυθμίζετε αναδρομικά τις αιτήσεις ενίσχυσης της περιόδου 2018-2022».

Ακολούθως ρώτησε: «Γιατί δεν τη θέσατε σε δημόσια διαβούλευση; Γιατί κρίθηκε αναγκαίο να νομοθετήσετε τώρα, αναδρομικά, για αυτήν ακριβώς την περίοδο που διερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία; Πόσες εκκρεμείς υποθέσεις πληρωμής, ελέγχου και ανάκτησης επηρεάζει; Μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ό,τι και να πείτε δεν γίνεστε πιστευτοί. Γι’ αυτό το λιγότερο που οφείλετε να κάνετε είναι να αποσύρετε άμεσα αυτή τη διάταξη. Και όχι απλά να τη διορθώσετε».

Advertisement

Η Ρ. Δούρου έκλεισε με τις δύο συγκεκριμένες τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ: «Η πρώτη προβλέπει τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα χαμηλότερα επιτρεπόμενα επίπεδα της ΕΕ, για έναν χρόνο, με δυνατότητα παράτασης. Και ας σταματήσει επιτέλους η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από την Ευρώπη. Έντεκα κράτη-μέλη έχουν ήδη μειώσει τον ΕΦΚ χωρίς κάποια έγκριση από την ΕΕ. Εμείς αναρωτιόμαστε τι περιμένετε.

Και επειδή θέλουμε αυτή η μείωση να φτάσει στην τσέπη του πολίτη και να μη χαθεί στη διαδρομή, καταθέσαμε και δεύτερη τροπολογία για τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους στη διύλιση πετρελαίου, στο ύψος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου. Γιατί σήμερα το περιθώριο διύλισης στην Ελλάδα είναι 90% ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου. Δεν γίνεται, λοιπόν, να συζητάμε για την ακρίβεια και να μην αγγίζουμε τα υπερκέρδη».

Κλείνοντας υπογράμμισε: Εσείς επιλέγετε τους λίγους, τους ισχυρούς και τα καρτέλ. Εμείς επιλέγουμε να προστατεύσουμε το εισόδημα των πολλών, να στηρίξουμε την παραγωγή, να βάλουμε κανόνες στην αγορά. Σταθερά. Καθαρά. Αριστερά».

Advertisement

Πηγή: ΑΠΕ