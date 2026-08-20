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Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε στον Μίλτο Τεντόγλου ο Μάικ Πάουελ, εκφράζοντας τον θαυμασμό του τόσο για τις αγωνιστικές επιδόσεις του Έλληνα πρωταθλητή όσο και για τη νοοτροπία του.

Ο Αμερικανός θρύλος του μήκους, ο οποίος κρατά από το 1991 το παγκόσμιο ρεκόρ του αγωνίσματος με το ιστορικό άλμα στα 8,95 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα πρωταθλητή.

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Ο Πάουελ φιλοξενήθηκε στο Jumpers World, εξειδικευμένη πλατφόρμα για το άλμα εις μήκος και σχολίασε την πρόσφατη εμφάνιση του Έλληνα αθλητή στο Diamond League του Μονακό. Μάλιστα, εκτίμησε ότι ο Τεντόγλου έχει τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι και τα 8,90 μ.

«Είναι σαν throwback. Είναι όπως ήμασταν εμείς τότε. Είναι πολύ καλός άλτης, αλλά είναι και πολύ δυνατός στο μυαλό. Μπορεί να βγάλει άλμα στα 8,50μ. ή 8,60μ. στην έκτη και τελευταία προσπάθεια αν χρειαστεί, αυτός είναι ένας πραγματικός άλτης. Όταν είσαι πίσω και κάνεις την ανατροπή με ένα τέτοιο άλμα, ξέρεις πως να πηδήξεις 8,60μ. Και αν μπορείς να πηδήξεις αρκετές φορές πάνω από 8,60μ., μπορείς να πηδήξεις και 8,90μ.», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάουελ.