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Ο έμπειρος προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, τόνισε την ικανότητα του αθλητή να υλοποιεί τους στόχους του παρά τις δύσκολες συνθήκες του αγώνα.

Ο Έλληνας άλτης κατέχει σήμερα την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη της World Athletics, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή κυριαρχία του στον στίβο.

Η αυθόρμητη προσωπικότητα του αθλητή αναδείχθηκε και μετά τον αγώνα, όταν αναζήτησε το μετάλλιό του το οποίο είχε ξεχάσει στον χώρο των δηλώσεων.

Η επιτυχημένη συνεργασία με τον Πομάσκι βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην ικανότητα του Τεντόγλου να επικεντρώνεται στην ουσία της προσπάθειας.

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Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν είναι απλώς ο κορυφαίος Έλληνας άλτης όλων των εποχών. Είναι πλέον μία από τις κυρίαρχες προσωπικότητες του παγκόσμιου στίβου, με έναν τρόπο συμπεριφοράς που παραμένει τόσο αυθεντικός όσο ήταν όταν ξεκινούσε από τα Γρεβενά.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό στη συλλογή του, φτάνοντας στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του. Δεύτερος ήταν ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ με 8,29 μ. Ήταν το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στον ανοιχτό στίβο, μετά το Βερολίνο το 2018, το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024.

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Και πίσω από αυτή τη νέα επιτυχία βρίσκεται, όπως εδώ και χρόνια, ο Γιώργος Πομάσκι.

«Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε»

Ο έμπειρος προπονητής αποκάλυψε ότι ο Τεντόγλου είχε σχεδιάσει τον αγώνα ήδη από τη διαδρομή προς το στάδιο.

Ο Πομάσκι είχε ανησυχήσει για τον αντίθετο άνεμο. Ο Μίλτος, όμως, σχεδόν τον αγνόησε. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο προπονητής του, «πέρασε σαν βέλος από μέσα και κέρδισε».

Στις πρώτες προσπάθειες ο Τεντόγλου έδειχνε να βιάζεται να εξασφαλίσει το μεγάλο άλμα και ο Πομάσκι τού ζήτησε να χαλαρώσει και να ολοκληρώσει σωστά την προσπάθειά του.

Η απάντηση ήταν η επιτομή του Τεντόγλου:

«Τώρα θα το κάνω».

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Και το έκανε.

Μια σχέση που χτίστηκε πάνω στην εμπιστοσύνη

Ο Πομάσκι παραδέχεται ότι όταν ανέλαβε τον νεαρό τότε Τεντόγλου δεν μπορούσε να φανταστεί πού θα έφταναν μαζί.

Το δύσκολο, όπως εξηγεί, δεν ήταν μόνο να του μάθει τεχνική. Ήταν να μάθει πώς σκέφτεται ο Μίλτος.

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Ο Τεντόγλου έχει ισχυρή προσωπικότητα και είναι ισχυρογνώμων. Όταν όμως προπονητής και αθλητής καταφέρνουν να ενώσουν τη σκέψη και τον στόχο τους, όπως λέει ο Πομάσκι, «όλα γίνονται πολύ εύκολα».

Και ίσως η σημαντικότερη φράση του είναι άλλη: ο Τεντόγλου είναι, όπως είπε, «ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους».

Και μετά ήρθε η… «μαλ@@ία» με το μετάλλιο

Μερικά λεπτά μετά τον θρίαμβο αποδείχθηκε για άλλη μία φορά γιατί ο Μίλτος είναι τόσο αγαπητός και έξω από τους στίβους.

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Την ώρα που μιλούσε στην ΕΡΤ συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι… δεν είχε μαζί του το χρυσό μετάλλιο.

Η αυθόρμητη αντίδρασή του έγινε αμέσως viral:

«Μου το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μαλ@@ία. Σόρι! Παιδιά, το έβγαλα και το άφησα εκεί. Πάω να το πάρω, πάω να τους το πω!»

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Και έφυγε για να αναζητήσει το μετάλλιό του.

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Όταν ρώτησαν τον Πομάσκι για το περιστατικό, εκείνος ουσιαστικά περιέγραψε σε δύο προτάσεις ολόκληρη τη φιλοσοφία του αθλητή του: «Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει»: Νο1 στον κόσμο

Και η «ουσία» αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Ο Τεντόγλου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης της World Athletics στο μήκος, με 1.370 βαθμούς, μπροστά από τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι. Η επίσημη κατάταξη της World Athletics με ημερομηνία 4 Αυγούστου 2026 τον εμφανίζει πρώτο στον κόσμο.

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Το ατομικό του ρεκόρ είναι 8,65 μ., επίδοση που πέτυχε δύο φορές στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Ρώμης το 2024.

Από το parkour των Γρεβενών στην κορυφή του κόσμου

Ο Μιλτιάδης Τεντόγλου γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 1998 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στα Γρεβενά. Το εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι τα 15 του δεν είχε ουσιαστική σχέση με τον κλασικό αθλητισμό. Ασχολούνταν με το parkour και η εκρηκτικότητα και η φυσική του ικανότητα τράβηξαν την προσοχή του προπονητή Βαγγέλη Παπανίκου.

Από εκεί άρχισε μια διαδρομή που τον οδήγησε στην παγκόσμια κορυφή.

Έχει κατακτήσει, μεταξύ άλλων, δύο συνεχόμενα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, στο Τόκιο και στο Παρίσι, παγκόσμιο τίτλο στον ανοιχτό στίβο, δύο παγκόσμιους τίτλους κλειστού και πλέον τέσσερις συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους στον ανοιχτό στίβο.

Γιώργος Πομάσκι: Ο άνθρωπος πίσω από τα άλματα

Ο Γιώργος Πομάσκι γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1960 στο Πλέβεν της Βουλγαρίας. Από μικρός ασχολήθηκε με τον στίβο και ειδικότερα με το τριπλούν. Υπήρξε ο ίδιος αθλητής υψηλού επιπέδου, με ατομικό ρεκόρ 17,03 μ. στο τριπλούν, ενώ αγωνίστηκε σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία της Σόφιας και το 1988 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, μαζί με την Ελληνίδα σύζυγό του. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους προπονητές αλμάτων που πέρασαν από τον ελληνικό στίβο.

Με τον Τεντόγλου συνεργάζεται από το 2017. Και αυτή η συνεργασία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες σχέσεις αθλητή και προπονητή στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Ο ένας ξέρει πια πώς σκέφτεται ο άλλος. Ο Πομάσκι προσέχει τις λεπτομέρειες. Ο Μίλτος κοιτάζει την ουσία.

Και, όπως αποδείχθηκε στο Μπέρμιγχαμ, μπορεί να ξεχάσει ακόμη και το χρυσό μετάλλιο.

Το μεγάλο άλμα, όμως, δεν το ξεχνά ποτέ.