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Με αυτή τη νίκη ο Έλληνας αθλητής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στον χώρο.

Στη δεύτερη θέση κατετάγη ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ με 8,29 μέτρα και στην τρίτη ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπόγιουκοφ με 8,26 μέτρα.

Μετά τον αγώνα ο αθλητής συνειδητοποίησε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του ότι είχε ξεχάσει το μετάλλιο που μόλις είχε κερδίσει.

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Δεν υπάρχει άλλος σαν τον Μίλτο Τεντόγλου. Μπορεί να μπαίνει σε έναν μεγάλο τελικό, να κατακτά για τέταρτη συνεχόμενη φορά την κορυφή της Ευρώπης και λίγη ώρα αργότερα να μην ξέρει… πού έχει αφήσει το χρυσό μετάλλιο!

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ήδη εκπληκτική καριέρα του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

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Το χρυσό ήρθε με 8,44 μέτρα

Ο Τεντόγλου κέρδισε τον τελικό με καλύτερο άλμα στα 8,44 μ., επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι στους μεγάλους αγώνες έχει τον τρόπο να βρίσκεται στην κορυφή.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ με 8,29 μ., ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπόγιουκοφ με 8,26 μ.

Ήδη από τον προκριματικό ο Έλληνας πρωταθλητής είχε δείξει τις διαθέσεις του. Με άλμα στα 8,26 μ. είχε ξεπεράσει άνετα το όριο πρόκρισης των 8,15 μ. και είχε εξασφαλίσει τη θέση του στον τελικό.

Με τη νίκη του στο Μπέρμιγχαμ έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση, ένα επίτευγμα που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τον μύθο του.

Και μετά… έχασε το χρυσό!

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Όμως ο Τεντόγλου δεν θα ήταν Τεντόγλου αν μετά τον αγώνα δεν πρόσφερε και μια στιγμή από εκείνες που γίνονται viral.

Την ώρα που έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ για τον νέο θρίαμβό του, ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι το χρυσό μετάλλιο που μόλις είχε κερδίσει… δεν βρισκόταν πάνω του.

Η αντίδρασή του ήταν απολύτως αυθόρμητη. Έπιασε το κεφάλι του και είπε:

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«Μου το έδωσαν αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλ…»

Η φράση έμεινε στη μέση, αλλά ήταν ήδη αρκετή.

Για έναν αθλητή που έχει μάθει να αντιμετωπίζει ακόμη και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χωρίς ίχνος έπαρσης, ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο μπορούσε τελικά να… ξεχαστεί κάπου στο στάδιο.

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Ο πρωταθλητής που παραμένει Μίλτος

Αυτό είναι ίσως και το στοιχείο που έχει κάνει τον Τεντόγλου τόσο αγαπητό πέρα από τις αθλητικές του επιδόσεις. Δεν υποδύεται τον σταρ, δεν χρησιμοποιεί ξύλινη γλώσσα και δεν φαίνεται να εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από όσα έχει πετύχει.

Στο σκάμμα, όμως, είναι αμείλικτος.

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Στα 28 του χρόνια έχει δημιουργήσει ήδη μια από τις σημαντικότερες καριέρες στην ιστορία του ελληνικού στίβου και συνεχίζει. Στο Μπέρμιγχαμ χρειάστηκε να φτάσει στα 8,44 μέτρα για να πάρει ακόμη ένα χρυσό.

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Και όταν τελείωσε η δουλειά, ξέχασε κάπου το μετάλλιο.

Πιο Τεντόγλου… δεν γίνεται.

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