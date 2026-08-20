Ο 26χρονος με τον πατέρα του, πρίγκιπα του Βελγίου

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Ο νεαρός άνδρας απέκτησε ίσα κληρονομικά δικαιώματα στην περιουσία του πατέρα του, διατηρώντας ωστόσο το επώνυμο της μητέρας του.

Παρά την επίσημη αναγνώριση, ο Κλεμάν δεν θα λαμβάνει κρατική επιχορήγηση, δεν θα συμμετέχει σε βασιλικές δραστηριότητες και δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαδοχή του θρόνου.

Η σχέση πατέρα και γιου επισημοποιήθηκε σε τελετή στο δημαρχείο πριν από έξι μήνες, έπειτα από χρόνια σταδιακής προσέγγισης των δύο πλευρών.

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Η ζωή ενός 26χρονου πωλητή αυτοκινήτων στο Βέλγιο άλλαξε προς το καλύτερο από τη μία στιγμή στην άλλη, όταν ο πρίγκιπας Λοράν της χώρας τον αναγνώρισε ως γιο και νόμιμο κληρονόμο του.

Καρπός του έρωτα του πρίγκιπα και γνωστής τραγουδίστριας

Ο νεαρός Κλεμάν Βαντενκερκχόβε είναι γιος του πρίγκιπα Λοράν και της γνωστής Βελγίδας τραγουδίστριας και τηλεοπτικής προσωπικότητας Ίρις Βαντενκερκχόβε, που είναι γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Wendy Van Wanten.

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Ο Κλεμάν γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 2000 και, όπως αναφέρουν σχετικές πηγές, έμαθε την ταυτότητα του βιολογικού του πατέρα στα 16 του χρόνια. Ο πρίγκιπας Λοράν είχε αναγνωρίσει δημοσίως την πατρότητα τον περασμένο χρόνο και εντάχθηκε διακριτικά στην οικογένεια του πρίγκιπα Λοράν σε μια τελετή στο δημαρχείο πριν από έξι μήνες, αν και οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές μόλις τώρα.

Παρότι αποκτά επίσημα τον τίτλο του πρίγκιπα, δεν θα λαμβάνει βασιλική κρατική επιχορήγηση. Ο 26χρονος δεν θα συμπεριληφθεί στη γραμμή διαδοχής του βελγικού θρόνου, σε αντίθεση με την ετεροθαλή αδελφή του, πριγκίπισσα Λουίζ, και τους ετεροθαλείς αδελφούς του, πρίγκιπες Αϊμέρικ και Νικολά. Ούτε θα συμμετέχει σε δημόσιες βασιλικές δραστηριότητες.

Αποκτά ίσα κληρονομικά δικαιώματα στην περιουσία

Ωστόσο, η αναγνώριση έχει ιδιαίτερη σημασία σε οικογενειακό και κληρονομικό επίπεδο. Ο Κλεμάν αποκτά ίσα κληρονομικά δικαιώματα στην περιουσία του πατέρα του, όπως και τα τρία παιδιά που έχει ο πρίγκιπας Λοράν με την πριγκίπισσα Κλερ.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διατηρήσει το επώνυμο της μητέρας του, επισημαίνοντας πως δεν θέλει να αισθανθεί ότι προδίδει όσα εκείνη έχει κάνει για εκείνον.

«Ίσως να θέλω να το κάνω, αλλά είμαι περήφανος για το όνομα Βάντενκερκχοβε. Αν θυσίαζα αυτό το οικογενειακό όνομα, θα ήταν προδοσία όλων όσων έχει κάνει η μητέρα μου για μένα», δήλωσε στην εφημερίδα Het Nieuwsblad.

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🚨🇧🇪 NEW: Belgium’s Prince Laurent has legally recognised a 26-year-old former car salesman as his son



Clément Vandenkerckhove was born from a relationship between Prince Laurent and Belgian singer Wendy Van Wanten and has now been formally granted the title of Prince pic.twitter.com/E9a53axwFz — Politics Global (@PolitlcsGlobal) August 20, 2026

Ο Βάντενκερκχοβε είναι ήδη αρκετά γνωστός στους Βέλγους, καθώς αποτέλεσε το επίκεντρο ενός φλαμανδικού τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο οποίο περιέγραψε πώς γνώρισε τον πατέρα του.

Ο πατέρας του είχε διατηρήσει σχέση με τη Γουέντι Βαν Βάντεν, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Ίρις Βάντενκερκχοβε, προτού παντρευτεί την πριγκίπισσα Κλερ το 2003.

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Το τεστ DNA

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ του VTM, ο Κλεμάν περιέγραψε πώς συνάντησε τυχαία τον πρίγκιπα σε ένα εμπορικό κέντρο το 2013, χωρίς να αντιλαμβάνεται ποιος ήταν. Μόλις έγινε 16 ετών, η μητέρα του τού αποκάλυψε την ταυτότητα του πατέρα του.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, πήρε το θάρρος να του τηλεφωνήσει και, έπειτα από αρκετές ακόμη τηλεφωνικές συνομιλίες, συναντήθηκαν από κοντά. Τελικά, ο πρίγκιπας Λοράν πρότεινε να κάνουν τεστ DNA.

«Πήγαμε μαζί στο νοσοκομείο και θυμάμαι ότι μου είπε: “Θα πάω πρώτος, για να νιώσεις πιο άνετα”», δήλωσε στο VTM. Στη συνέχεια έλαβε ένα email από το εργαστήριο, το οποίο τον ενημέρωνε ότι υπήρχε ταύτιση DNA 99,5%.

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Η σχέση του με τον πατέρα του φαίνεται να εξελίσσεται σταδιακά. Οι δύο συναντιούνται στις Βρυξέλλες, βγαίνουν μαζί και περνούν πλέον περισσότερο χρόνο ως πατέρας και γιος.