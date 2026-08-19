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Με την πράξη αυτή ο Κλεμάν αποκτά τον τίτλο του πρίγκιπα και το επώνυμο Σαξ-Κόμπουργκ, χωρίς όμως να λαμβάνει θεσμικό ρόλο ή θέση στη διαδοχή του θρόνου.

Ο νέος πρίγκιπας διατηρεί το επώνυμο της μητέρας του και δεν αναμένεται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα ή να λαμβάνει κρατική επιχορήγηση από το βελγικό κράτος.

Η αναγνώριση αποτελεί προσωπική εξέλιξη για την οικογένεια, με τον Κλεμάν να θεωρείται πλέον νόμιμος κληρονόμος του πατέρα του μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά του.

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Έναν νέο πρίγκηπα απέκτησε το Βέλγιο καθώς ο πρίγκιπας Λοράν αναγνώρισε επίσημα τον εξώγαμο γιο, τον οποίο είχε αποκτήσει πριν από 26 χρόνια με την Ίρις Βαντενκερκχόβε, μια ιδιαίτερα δημοφιλής τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα στο Βέλγιο τις δεκαετίες του 1980-1990 με το καλλιτεχνικό όνομα Wendy Van Wanten.

Ο Λοράν και η Βαντενκερκχόβε είχαν γνωριστεί στο Παρίσι το 1995 και διατηρούσαν σχέση για περίπου επτά χρόνια. Ο Κλεμάν γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 2000, σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση των γονιών του είχε ήδη αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες.

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Au début du mois de septembre 2025, le prince Laurent de Belgique confirmait par le biais d’un communiqué être le père de Clément Vandenkerckhove, un jeune homme de 25 ans, issu de sa relation de sept ans avec la chanteuse Wendy Van Wanten. Ce 19 août, on apprend que le prince… pic.twitter.com/L0TiLGJ9Xr — Claire Langoulant – Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) August 19, 2026

Για χρόνια, η μητέρα του 26χρονου είχε επιλέξει να μην αποκαλύψει ποιος ήταν ο πατέρας του, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο ίδιος ενημερώθηκε για την πραγματική του ταυτότητα όταν ήταν 16 ετών.

Η επίσημη αναγνώριση από τον πρίγκιπα Λοράν

Τον περασμένο χρόνο ο πρίγκιπας Λοράν, ο μικρότερος αδελφός του νυν βασιλιά του Βελγίου Φιλίππου, είχε παραδεχθεί δημοσίως ότι είναι ο βιολογικός πατέρας του Κλεμάν. Η εξέλιξη αυτή απέκτησε πλέον και επίσημη νομική διάσταση, καθώς οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν μαζί ενώπιον ληξιάρχου για την καταχώριση της πατρότητας.

"Je veux encore profiter de la vie, avec lui": le prince Laurent a lui-même proposé un test ADN à Clement Vandenkerckhove https://t.co/NXyjtvUBZm pic.twitter.com/4895cH3dSC — La Libre (@lalibrebe) September 12, 2025

Με την αναγνώριση, ο Κλεμάν αποκτά τον τίτλο του πρίγκιπα του Βελγίου και το δικαίωμα να φέρει το πατρικό επώνυμο Σαξ-Κόμπουργκ. Ωστόσο, η νέα του ιδιότητα δεν σημαίνει ότι αποκτά θεσμικό ρόλο ή ότι θα συμμετέχει στις επίσημες δραστηριότητες της μοναρχίας.

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Πρίγκιπας χωρίς προνόμια

Παρά τον τίτλο του, ο Κλεμάν δεν αναμένεται να αναλάβει κάποια επίσημη αποστολή για το Στέμμα. Δεν θα έχει θέση στο πρωτόκολλο ή συγκεκριμένα καθήκοντα και δεν θα λαμβάνει κρατική επιχορήγηση. Παράλληλα, δεν εντάσσεται στη σειρά διαδοχής του βελγικού θρόνου.

Η αναγνώριση, ωστόσο, έχει ουσιαστική σημασία σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, καθώς ο Κλεμάν θεωρείται πλέον νόμιμος κληρονόμος του πατέρα του, όπως και τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει ο Λοράν από τον γάμο του με την πριγκίπισσα Κλερ, την πριγκίπισσα Λουίζ και τους δίδυμους πρίγκιπες Νικόλαο και Αϊμέρικ.

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Ο Κλεμάν έχει ήδη δηλώσει ότι, παρά τη νέα του ιδιότητα, επιθυμεί να διατηρήσει το επώνυμο της μητέρας του λέγοντας σε συνέντευξή του στο φλαμανδικό κανάλι VTM ότι «η θυσία αυτού του οικογενειακού ονόματος θα ήταν σαν να προδίδω όλα όσα έχει κάνει η μητέρα μου για μένα».

Clément Vandenkerckhove is wettelijk erkend als zoon van prins Laurenthttps://t.co/OIlDkZYsXb — VRT NWS (@vrtnws) August 19, 2026

Η στάση του δείχνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν επιδιώκει να αλλάξει ριζικά τη ζωή του λόγω του τίτλου που απέκτησε.

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Η σχέση πατέρα και γιου

Η σχέση του Κλεμάν με τον πατέρα του φαίνεται πως βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια για τον δεσμό που αναπτύσσεται μεταξύ τους και περιγράφει τον Λοράν ως έναν πατέρα που πλέον βρίσκει χρόνο για εκείνον.

Όπως έχει δηλώσει, οι δυο τους συναντιούνται στις Βρυξέλλες, βγαίνουν για φαγητό και έχουν ήδη μοιραστεί αρκετές εμπειρίες.

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«Όταν τηλεφωνώ στον πατέρα μου και τον ρωτάω αν θα κάνουμε κάτι την επόμενη ημέρα, πάντα βρίσκει χρόνο για μένα», έχει πει, προσθέτοντας πως η ζωή του αυτή την περίοδο «δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη».

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Το προηγούμενο της πριγκίπισσας Ντελφίν

Η υπόθεση του Κλεμάν θυμίζει σε αρκετά σημεία εκείνη της πριγκίπισσας Ντελφίν Μποέλ, κόρης του πρώην βασιλιά Αλβέρτου Β΄ που χρειάστηκε να δώσει μια πολυετή δικαστική μάχη προκειμένου να αναγνωριστεί επίσημα ως κόρη του πρώην μονάρχη.

Μετά την επιβεβαίωση της πατρότητας μέσω εξέτασης DNA, απέκτησε τα ίδια δικαιώματα ως προς τον τίτλο και το επώνυμο Σαξ-Κόμπουργκ με τα άλλα παιδιά του Αλβέρτου Β΄: τον σημερινό βασιλιά Φίλιππο, την πριγκίπισσα Άστριντ και τον πρίγκιπα Λοράν.

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Η Ντελφίν έχει έκτοτε εμφανιστεί σε επίσημες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας, αν και η δική της περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει απαραίτητα την ίδια πορεία και ο Κλεμάν.