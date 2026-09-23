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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η διαγωνιζόμενη συγκινήθηκε έντονα και ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στους κριτές.

Η Σταυρούλα αποκάλυψε ότι βίωσε μια δύσκολη προσωπική περίοδο στο παρελθόν, η οποία επηρέασε τη σωματική και ψυχική της κατάσταση.

Η κριτής Μπέττυ Μαγγίρα επιχείρησε να την εμψυχώσει, τονίζοντας τη σημασία της αυτοπεποίθησης και της αποδοχής του εαυτού της.

Παρά τον συναισθηματικό της φόρτιση, η διαγωνιζόμενη έλαβε θετική αξιολόγηση και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

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Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η εμφάνιση μιας διαγωνιζόμενης στο «GNTM», η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μπροστά στους κριτές. Νωρίτερα, η 20χρονη Σταυρούλα είχε δεχτεί σχόλιο από την Μπέττυ Μαγγίρα σχετικά με το εάν θα μπορούσε να ανήκει στην κατηγορία «light plus size».

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η Σταυρούλα πόζαρε μπροστά στους κριτές, διεκδικώντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του ριάλιτι μόδας.

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Η Μπέττυ Μαγγίρα τη ρώτησε αν «θα μπορούσες να είσαι στην κατηγορία light plus size;», με τη διαγωνιζόμενη να απαντά ότι αισθάνεται πως «έχει καμπύλες».

Όταν η Σταυρούλα αποχώρησε για να φορέσει το μαγιό της, η Μπέττυ Μαγγίρα συζήτησε με τους υπόλοιπους κριτές για την εμφάνισή της.

«Έχει ωραίες αναλογίες, αλλά τα πόδια της είναι ζουμερά. Όταν της είπα ότι είναι light plus size σοκαρίστηκε λίγο, μήπως δεν θεωρεί τον εαυτό της light plus size. Δεν είναι κακό, μην το παίρνουμε στραβά όλο αυτό», σχολίασε.

Στη συνέχεια, η 20χρονη εμφανίστηκε με μαγιό μπροστά στους κριτές, με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να της δίνουν την ευκαιρία να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Από την πλευρά του, ο Λάκης Γαβαλάς στάθηκε στα δυνατά στοιχεία της εμφάνισής της, επισημαίνοντας ωστόσο τη δυσκολία να ενταχθούν οι αναλογίες της σε ένα συγκεκριμένο fashion size.

Η δύσκολη περίοδος στην Τουρκία

Η Σταυρούλα αποκάλυψε στη συνέχεια ότι το προηγούμενο καλοκαίρι είχε χάσει βάρος, την περίοδο που βρισκόταν στην Τουρκία. Όπως περιέγραψε, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ίδια, καθώς βρισκόταν μακριά τόσο από την οικογένειά της όσο και από τον σύντροφό της.

Όταν επέστρεψε, αποφάσισε να επικεντρωθεί περισσότερο στην ψυχική και σωματική της ισορροπία, χωρίς να πιέζει τον εαυτό της σχετικά με την εμφάνισή της.

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«Κοίτα να γίνεις πρώτα καλά και στην ψυχή σου και στο σώμα σου και μετά θα το ξαναφτιάξεις», είπε ότι ήταν τα λόγια που είχε απευθύνει στον εαυτό της.

Κατά τη διάρκεια της εξομολόγησής της, η 20χρονη συγκινήθηκε και ξέσπασε σε κλάματα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα προσπάθησε αμέσως να την εμψυχώσει και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή της.

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«Μην κλαις, δεν υπάρχει λόγος να κλαις. Είσαι αυτή που είσαι και θα καταφέρεις ό,τι γουστάρεις. Δεν θα κλαις, ούτε θα δικαιολογείσαι».

Η Σταυρούλα παραδέχτηκε από την πλευρά της πως ούτε η ίδια περίμενε ότι θα συγκινηθεί τόσο έντονα εκείνη τη στιγμή.

«Δεν ξέρω γιατί κλαίω τόσο τώρα. Δεν μπορούσα να το κρατήσω. Γενικά είμαι αυθόρμητη. Άμα μου ’ρθει να νευριάσω, θα νευριάσω. Άμα μου ’ρθει να κλάψω, θα κλάψω. Και πάλι χαίρομαι».

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