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Ο ίδιος και η μητέρα του εγκατέλειψαν τη χώρα τους πριν από εννέα χρόνια λόγω της αλλαγής θρησκείας της μητέρας του.

Ο διαγωνιζόμενος εργάζεται σήμερα στον χώρο της εστίασης ενώ παράλληλα ασχολείται με τη μουσική και το μόντελινγκ.

Οι κριτές αξιολόγησαν θετικά την προσπάθεια του Σαγιάν και του έδωσαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

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Την προσωπική του ιστορία μοιράστηκε στο «GNTM 7» ο Σαγιάν, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα από το Ιράν σε ηλικία μόλις 13 ετών, μαζί με τη μητέρα του. Μιλώντας για τη διαδρομή που ακολούθησαν, αποκάλυψε πως από την Τουρκία έφτασαν στην Ελλάδα «με τα πόδια».

Το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, το ριάλιτι μόδας έκανε πρεμιέρα, με τον 23χρονο σήμερα Σαγιάν να εμφανίζεται μπροστά στους κριτές και να διεκδικεί μια θέση στον διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια της audition, μίλησε για τη ζωή του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και την πορεία του μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα.

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Ο Σαγιάν εργάζεται στον χώρο της εστίασης, ενώ παράλληλα ασχολείται με το μόντελινγκ και τη μουσική. Παρά τις δυσκολίες που έχει βιώσει από μικρή ηλικία, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στον χώρο της μόδας, διεκδικώντας μια θέση στο GNTM.

Όπως εξήγησε, έφυγε από το Ιράν μαζί με τη μητέρα του πριν από περίπου εννέα χρόνια. Η απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως ανέφερε, συνδέθηκε με την αλλαγή θρησκείας της μητέρας του. Αρχικά ταξίδεψαν στην Τουρκία και στη συνέχεια έφτασαν στην Ελλάδα, διανύοντας μέρος της διαδρομής με τα πόδια.

«Ήρθαμε από Τουρκία με τα πόδια», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του Σαγιάν βρέθηκε επίσης στο πλατό και μίλησε για εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν βρέθηκε σε μια ξένη χώρα μαζί με τον γιο της.

«Ήρθαμε πριν 9-10 χρόνια, ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω με τον Σαγιάν, μετά όμως το βρήκαμε. Ο μπαμπάς του δεν ξέρω πού είναι, δεν μιλάμε καθόλου», ανέφερε.

Ο 23χρονος μίλησε και για το πόσο δύσκολο ήταν να αφήσει πίσω του την πατρίδα του και όλα όσα γνώριζε μέχρι τότε, προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Ελλάδα. Όπως περιέγραψε, έφτασε σε μια χώρα όπου δεν είχε φίλους και δεν γνώριζε τη γλώσσα.

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Αναφερόμενος στη σχέση του με τη μητέρα του, είπε χαρακτηριστικά: «Σπίτι για μένα είναι εκεί που είναι η μάνα μου».

Ο Σαγιάν, ο οποίος έχει ύψος 1,92 μ., παρουσίασε στη συνέχεια τις δυνατότητές του μπροστά στους κριτές. Εκείνοι αναγνώρισαν στοιχεία που μπορούν να εξελιχθούν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά στις πόζες και στις εκφράσεις του.

Τελικά, η audition ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα για τον 23χρονο, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του GNTM.

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