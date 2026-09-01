Στα 51 του χρόνια, ο Γιάννης Σπαλιάρας διαθέτει ένα από τα πιο καλογυμνασμένα σώματα στον χώρο της showbiz.

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Λίγες ημέρες αργότερα, ο γνωστός ηθοποιός παρουσίασε τη νέα του σύντροφο μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η νέα σχέση του Γιάννη Σπαλιάρα χαρακτηρίζεται ως ένας κεραυνοβόλος έρωτας που ξεκίνησε πρόσφατα, ενώ η κοπέλα δεν κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Φιλικά πρόσωπα διευκρίνισαν ότι ο προηγούμενος χωρισμός του δεν οφειλόταν σε τρίτο πρόσωπο, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το ζευγάρι από την άνοιξη.

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Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του, ο Γιάννης Σπαλιάρας παρουσίασε στους followers του, τη νέα του σύντροφο με ένα τρυφερό βίντεο στην παραλία. Αν και ο ίδιος, ούτε έγραψε κάτι, ούτε ανέφερε το όνομά της στη δημοσίευσή του, οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι και ότι πρόκειται για έναν κεραυνοβόλο έρωτα που ξεκίνησε πρόσφατα.

Αρκετοί υπέθεσαν ότι ο Γιάννης Σπαλιάρας πήρε την πρωτοβουλία να αποκαλύψει ετεροχρονισμένα ότι έχει χωρίσει προέκυψε επειδή δεν ήθελε πλέον να κρύβει τη νέα τη σχέση. Η νεαρή κοπέλα, μάλιστα, δεν είναι Ελληνίδα, ούτε ζει μόνιμα στη χώρα μας.

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Γιάννης Σπαλιάρας: Ο ξαφνικός χωρισμός μετά από τέσσερα χρόνια

Στις 19 Αυγούστου ο Γιάννης Σπαλιάρας εξομολογήθηκε μέσα από το Instagram του ότι με τη σύντροφό του, Αγγελική (δεν είχε αποκαλύψει ποτέ το επώνυμό της) είχαν τραβήξει χωριστούς δρόμους. «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».

Ο Γιάννης Σπαλιάρας με την πρώην σύντροφό του, Αγγελική.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι το ζευγάρι περνούσε κρίση από τις αρχές της άνοιξης: «Προσπάθησαν να σώσουν τη σχέση τους αλλά δεν τα κατάφεραν. Υπήρξε μεγάλη στεναχώρια και πόνος και από τις δύο πλευρές. Δεν χώρισαν όμως επειδή υπήρξε τρίτο πρόσωπο» ξεκαθαρίζει φιλικό πρόσωπο του ανθρώπου. «Η Αγγελική του έκανε πολύ καλό στη ζωή του και δεν θα μιλήσει ποτέ αρνητικά για εκείνη. Θα την αγαπάει για πάντα».

Η επιθυμία για οικογένεια

Ο 51χρονος ηθοποιός, παρουσιαστής, μοντέλο αλλά και επιχειρηματίας δεν έχει κρύψει στις συνεντεύξεις του ότι ήθελε να γίνει πατέρας πριν έρθει στη ζωή του η Αγγελική. «Δεν είμαι κατά του γάμου, αλλά δεν περιμένω την εκκλησία και το μυστήριο για να νιώσω το κάτι παραπάνω» δήλωνε τον πρώτο καιρό της σχέσης τους. «Σαν μοντέλο και σαν ηθοποιός έχω ντυθεί πολλές φορές γαμπρός. Θέλω βέβαια, η σύντροφός μου να είναι χαρούμενη κι αν ήθελε έναν γάμο, θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια λύση»