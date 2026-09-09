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Το μοντέλο και ηθοποιός εξήγησε ότι γνωστοποίησε τον χωρισμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποφύγει παρεξηγήσεις και άβολες ερωτήσεις.

Ο ίδιος περιέγραψε τη νέα του γνωριμία ως κεραυνοβόλο έρωτα που προέκυψε τυχαία σε παραλία της Αττικής.

Παράλληλα, τόνισε ότι η προηγούμενη τετράχρονη σχέση του τον βοήθησε να αλλάξει και να μάθει να αγαπά ολοκληρωτικά.

Τέλος, ο Γιάννης Σπαλιάρας υπογράμμισε ότι για εκείνον η απιστία και το ψέμα αποτελούν απαράβατες κόκκινες γραμμές σε μία σχέση.

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Στο περιοδικό ΟΚ! φωτογραφήθηκε ο Γιάννης Σπαλιάρας, λίγες μέρες μετά την αποκάλυψή του ότι βρίσκεται σε νέα σχέση. Το 51χρονο μοντέλο, ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε στον Αστέρη Κασιμάτη τόσο για τον πρόσφατο χωρισμό του όσο και για τη νέα γυναίκα που έχει αναστατώσει γλυκά τη ζωή του.

«Είναι παράξενη περίοδος για μένα» παραδέχεται ο Γιάννης Σπαλιάρας. «Πέρασα ένα δύσκολο καλοκαίρι στα προσωπικά μου, με τον χωρισμό μου με την Αγγελική, μετά από τέσσερα χρόνια. Η πρώτη ρήξη είχε έρθει τον

Μάρτιο. Είχαν γίνει τότε κάποιες προσπάθειες για επανασύνδεση αλλά ήταν άκαρπες. Ουσιαστικά, η σχέση μας τελείωσε οριστικά πριν από κάποιους μήνες».

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Γιατί θέλησες να μοιραστείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι χώρισες;

Έτσι ένιωσα. Δεν μοιράζομαι στα social media τα πάντα, ούτε κάνω live στο Instagram· το χρησιμοποιώ κυρίως για να επικοινωνώ τη δουλειά μου. Το έκανα επειδή δεν ήθελα να μπερδέψω τα πράγματα. Τώρα είμαι σε νέα σχέση. Προχώρησα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω, ώστε αν κάποιος με δει με τη νέα μου αγαπημένη, να γνωρίζει ότι η προηγούμενη σχέση μου τελείωσε και ότι έκανα καινούρια αρχή. Ήθελα να αποφύγω τυχόν άβολες ερωτήσεις που δεν θα ήταν ωραίες για κανέναν.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας με την πρώην σύντροφό του, Αγγελική.

Συμφωνείς ότι ένας χωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος;

Ήταν πάρα πολύ δύσκολα μετά από τέσσερα χρόνια συγκατοίκησης. Μετά τον χωρισμό, πιο πολύ περνούσα τον χρόνο μου στο σπίτι. Δεν ήμουν σε φάση να βγαίνω έξω, όπως κάνουν πολλοί άντρες σε παρόμοια κατάσταση. Οπότε έτσι ήταν πιο επώδυνο. Αλλά μέσα μου αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, επειδή ήμουν σωστός και τίμιος μέχρι το τέλος.

Ήταν η μεγαλύτερη σχέση που έχεις κάνει μέχρι τώρα;

Ναι, και ήταν η μόνη σχέση που δόθηκα απόλυτα. Πρέπει να σου πω ότι η πρώην σύντροφός μου μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που έχω δεχτεί, με έμαθε να αγαπάω ολοκληρωτικά. Είναι όμως άλλο τα συναισθήματα και άλλο η συμβατότητα δύο ανθρώπων.

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Τη Δευτέρα ο Γιάννης Σπαλιάρας υποδέχτηκε τη νέα του αγαπημένη στο αεροδρόμιο.

Γιάννης Σπαλιάρας: « Περίμενα ότι θα είμαι μόνος μου για χρόνια»

Με τη νέα σου αγαπημένη πότε γνωριστήκατε;

Δεδομένου ότι η ρήξη με την πρώην μου ήρθε τον Μάρτιο και έχουμε Σεπτέμβριο, και είμαι σε νέα σχέση, νιώθω ότι είναι πολύ αργά να μιλάω για την πρώην μου και πολύ νωρίς για να μιλήσω για τη νυν μου. Θα σου πω μόνο ότι είναι 28 χρόνων, δεν είναι Ελληνίδα, ούτε ζει στην Ελλάδα, και προσπαθούμε να το βρούμε με την απόσταση.

Ο ίδιος γνωστοποίησες στο Instagram ότι άλλαξες σελίδα στην προσωπική σου ζωή.

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Επειδή την έδειξα στο Instagram, δεν σημαίνει ότι θέλω και να αποκαλύψω την ταυτότητά της. Γνωριστήκαμε τυχαία σε παραλία της Αττικής. Εκείνη πρώτη με κοίταξε, και πάθαμε σοκ και οι δυο.

Δηλαδή ήταν κεραυνοβόλος έρωτας;

Ναι, ήταν. Τώρα πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Παλαιότερα δεν πίστευα απόλυτα. Τόσο ξαφνικά δεν μου είχε ξανατύχει.

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Άρα καλά λένε ότι «ο έρωτας με έρωτα περνάει»;

Νομίζω ότι αυτά τυχαίνουν. Δεν επιλέγουμε να ερωτευτούμε. Όσο και να το θέλεις, δεν γίνεται. Οι δύο προηγούμενες σχέσεις μου είχαν απόσταση τέσσερα χρόνια. Μετά από μια σχέση με μια τόσο καλή κοπέλα, ήμουν πολύ απογοητευμένος. Περίμενα ότι θα είμαι μόνος μου για χρόνια, όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά: είχα χωρίσει το 2018, και την Αγγελική τη γνώρισα το 2022. Προετοιμαζόμουν λοιπόν για κάτι ανάλογο. Αλλά η ζωή είναι πραγματικά πολύ απρόβλεπτη και ο φτερωτός θεός τα πετάει τα βέλη χωρίς να ρωτάει.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας με τη νέα του αγαπημένη στα Λεγρενά.

– Φαντάζεται κανείς ότι ένας άντρας με τη δική σου εμφάνιση και αναγνωρισιμότητα δύσκολα μένει μόνος για μεγάλο διάστημα.

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– Έχω αυτοπεποίθηση, αλλά εδώ μιλάμε για σχέση. Δεν έχει να κάνει η εμφάνιση. Δεν νομίζω ότι οι εμφανίσιμοι άνθρωποι έχουν παραπάνω πιθανότητες σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι θέμα χημείας να βρεις κάποιον που ταιριάζεις.

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– Για σένα ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» στη σχέση;

– Η απιστία και το ψέμα. Είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις και να τα συγχωρέσεις.

– Στις σχέσεις σου ήσουν πάντα πιστός;

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– Όχι, μόνο στην τελευταία μου με απασχόλησε. Η πρώην μου μου το έβγαλε αυτό. Ήμασταν πολύ καλά. Με άλλαξε πραγματικά. Αυτό είναι το κέρδος μου από αυτή τη σχέση.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Σπαλιάρας στο ΟΚ! που κυκλοφορεί.