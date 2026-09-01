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Επιβεβαίωθηκαν οι έντονες φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες μέρες και ήθελαν έγκυο τη Δανάη Μπάρκα,καθώς η κοιλίτσα της δεν μπορούσε πια να κρυφτεί. Έτσι λοιπόν η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου επέλεξε την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη για να ανακοινώσει τα χαρμόσυνα νέα, δύομιση μήνες μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία.

«Από αγάπη,γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα…κι απ’ τους τρεις μας!» έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της προσθέτοντας τα hashtags #comingsoon και #babyloading.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Δανάη διανύει το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της και πως γνώριζε ήδη ότι ήταν έγκυος την ημέρα του γάμου της αλλά δεν το είχε μοιραστεί ακόμα με τους περισσότερους φίλους της.

Δανάη Μπάρκα: «Αύγουστε τα είχες όλα»

«Αύγουστε, αντίο.Τα είχες όλα..ευχάριστα,δυσάρεστα,όμορφα,αγχωτικά,ξέγνοιαστα,όλα στα πόδια σου ήταν φέτος!» έγραφε μία μέρα πριν όλο νόημα η Δανάη Μπάρκα. «Πάει το καλοκαιράκι αλλά κρατάμε μέσα μας τις θάλασσες για να ξεπεράσουμε τις βροχές που θα έρθουν!

Εύχομαι σε όλους μας,να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή με όποιον ακριβώς θέλουμε. Να ταξιδεύουμε ,να χαλαρώνουμε,να απελευθερωνόμαστε,να μαθαίνουμε,να ξεπερνάμε φόβους,να δοκιμάζουμε».

Σε ερώτηση που είχε δεχτεί στα τέλη Ιουλίου σχετικά με το είχε εκτιμήσει περισσότερο στον σύντροφό της ώστε να πει το ναι στην πρότασή του, είχε απαντήσει: «Την τρέλα του. Την αυθεντικότητά του. Το χιούμορ του. Την προσαρμοστικότητά του. Την καλή καρδιά του. Την αλλαγή του με τον καιρό. Τις πολλές πλευρές του. Τα μάτια του. Τη φροντίδα του. Και τόσα άλλα. Όμως με τους ανθρώπους μετράει η χημεία και τι σου βγάζει ο καθένας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με όλους. Αλλάζουμε και κουμπώνουμε διαφορετικά με όλους. Οπότε απλά έγινε το κλικ»