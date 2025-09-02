Έχοντας επιστρέψει, πλέον, στην Ελλάδα, η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram της από το ταξίδι που έκανε στο Όστιν του Τέξας, συνοδεύοντας τον γιο της Μάξιμο, που ξεκινάει εκεί τις σπουδές του.

Η επιλογή της συγκεκριμένης πόλης, που θεωρείται αυτή τη στιγμή από τα πιο hip μέρη να ζει κανείς στην Αμερική, δεν ήταν τυχαία, αφού εκεί ζει η μεγάλη αδελφή Αμαλία και έτσι τόσο ο πατέρας του, Πέτρος Κωστόπουλος, όσο και η μητέρα του, Τζένη Μπαλατσινού, νιώθουν πιο ασφαλείς και χαλαροί.

Η Τζένη Μπαλατσινού σε μαγαζί με καουμπόικες μπότες στο Όστιν του Τέξας.

Στην κουζίνα της μεγάλης της κόρης, Αμαλίας, που ζει μόνιμα στο Όστιν του Τέξας.

Η Αμαλία με τον 18χρονο αδελφο της, Μάξιμο Κωστόπουλο.

Ευτυχισμένα στιγμιότυπα με την κόρη της, Αμαλία και μία φίλη τους.

Τζένη Μπαλατσινού: Με την Αμαλία στη Νέα Υόρκη για να επιλέξουν το νυφικό της

Αφού βοήθησε τον Μάξιμο να εγκατασταθεί στο Όστιν και να κάνουν μαζί τις απαραίτητες αγορές για το νέο του σπίτι, πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, η Τζένη Μπαλατσινού έκανε μια στάση στην αγαπημένη της Νέα Υόρκη, για να είναι μαζί με την κόρη της στην πρώτη πρόβα νυφικού σε μεγάλο οίκο υψηλής ραπτικής. Στο βίντεο που ανέβασε η Αμαλία Κωστοπούλου στο TikTok, κάνει βόλτες μαζί με τη μητέρα της -και σύζυγο του Βασίλη Κικίλια- στα μαγαζιά του Μανχάταν:

Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι στην Ελλάδα χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.