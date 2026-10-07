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Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη ζωή της μετά το διαζύγιο από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, επισημαίνοντας την επίτευξη νέων ισορροπιών.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής της ανασυγκρότησης και την ανάγκη για αρμονία στις σχέσεις με τις κόρες της.

Παρά τις αρχικές δυσκολίες στη διαχείριση της γονεϊκής συμπόρευσης, η Λάσπα τόνισε ότι η κατάσταση έχει πλέον βελτιωθεί σημαντικά.

Τέλος, εξέφρασε τον θαυμασμό της για την ωριμότητα και την ενσυναίσθηση που επέδειξαν τα παιδιά της απέναντι στις οικογενειακές αλλαγές.

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Στο νέο τεύχος του περιοδικου ΟΚ! φωτογραφήθηκε η Κατερίνα Λάσπα με αφορμή την εκπομπή της «Από θαύμα: Ιστορίες μιας δεύτερης ζωής» στο OPEN. Η 52χρονη παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά στον Αστέρη Κασιμάτη για τα νέα δεδομένα της επαγγελματικής αλλά και προσωπικής της ζωής, αποκαλύπτοντας ότι το τέλος του γάμου της με τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο, δεν ήταν καθόλου εύκολο.

«Όλοι παλεύουμε με τα σκοτάδια μας» παραδέχεται η Κατερίνα Λάσπα. «Το να πέφτεις μπορεί να είναι και ατύχημα. Το να σηκωθείς πιστεύω ότι είναι επιλογή».

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Δύο χρόνια μετά την έκδοση του διαζυγίου σου με τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο, έχεις βρει πάλι τα πατήματά σου;

Είμαι εξαιρετικά. Βρήκαμε και άλλες ισορροπίες με τις κόρες μας, που ήταν το πιο βασικό για μένα. Πάντα υπάρχουν κραδασμοί, αλλά τώρα είναι όλα αλλιώς. Δεν αλλάζω με τίποτα την αρμονία και την ηρεμία. Τις ξανακέρδισα.

Υπάρχει κάτι που συνειδητοποίησες για τον εαυτό σου μετά το διαζύγιό σου; Κάτι που δεν μπορούσες να δεις όσο ήσουν μέσα στον γάμο;

Είναι υπέροχο που ξαναθυμήθηκα την Κατερίνα, την περίοδο που πρωτοήρθα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Μου άρεσα πολύ τότε, και τώρα νιώθω πάλι έτσι. Πάντα αλλοιώνεται η πορεία της ζωής μας μετά από διάφορα γεγονότα, με τους ρυθμούς της καθημερινότητας, τις επιλογές μας ή που μπερδεύονται τα «πρέπει» με τα «θέλω».

Η Κατερίνα Λάσπα και ο πρώην σύζυγός της, Νεκτάριος Νικολόπουλος, στη βάφτιση της μικρότερης κόρης τους, Άντριας, τον Οκτώβριο του 2018.

Τότε ήσουν ένα κορίτσι ανέμελο, που διψούσε για ζωή και είχε όνειρα να πετύχει επαγγελματικά;

Τα είπες όλα μαζί σωστά. Και τι ωραία που συνάντησα ξανά αυτό το κορίτσι! Μου είχε λείψει. Κοιτούσα πίσω και δεν το έβρισκα. Είχε όλη αυτή τη φόρα. Έτσι νιώθω τώρα. Ξαναπήρα ενέργεια για να δίνω και στους γύρω μου, όπως και αγάπη. Το απόθεμα βρίσκεται μέσα μας, αλλά το βρίσκουμε από το πώς αξιοποιούμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

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Κατερίνα Λάσπα: «Παίρνω μαθήματα από τις κόρες μου»

Το διαζύγιο σε έκανε πιο δυνατή;

Ποτέ δεν έχασα τη δύναμη που έχω μέσα μου. Απλά έπρεπε να ενεργοποιήσω πάλι τους άξονές μου. Η μεγάλη μου κόρη, η Σάρα, με χαρακτηρίζει σκληρή, επειδή ενδεχομένως έτσι εισπράττει τον δυναμισμό μου. Σκληρή μεν, μαλακή σαν βούτυρο μετά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχω καταφέρει να τα διαρθρώνω.

Η Κατερίνα Λάσπα φωτογραφήθηκε στο ξενοδοχείο Life Gallery.

Με τον πρώην σύζυγό σου δυσκολευτήκατε να συμπορευτείτε ως γονείς;

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Ναι, πάρα πολύ. Ήταν αρρύθμιστη και μέχρι ενός σημείου απάλευτη η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει σε έναν καλό δρόμο. Τα κορίτσια τα λατρεύει. Είναι παρών. Ακόμα και κάνοντας νέα οικογένεια η Σάρα και η Άντρια, θα είναι για πάντα τα κορίτσια του.

Σε έναν μήνα εκείνος θα αποκτήσει γιο με τη νυν σύντροφό του. Πώς αισθάνονται οι κόρες σας που θα έχουν πλέον έναν αδελφό;

Καλώς να έρθει η νέα ψυχούλα, με υγεία και πολλή τύχη. Αυτό θα πω μόνο.

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Πώς αντιμετώπισαν οι κόρες σας τα νέα δεδομένα στην οικογενειακή σας ζωή;

Νομίζω ότι παράλληλα το διαχειρίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Με βαθιά ενσυναίσθηση, αγάπη και ωριμότητα που πιθανότατα να μην άρμοζε και στην ηλικία τους. Κάποιες φορές εγώ παίρνω μαθήματα από τις κόρες μου, που είναι και αρκετά διαφορετικές στον χαρακτήρα, παρά εκείνες από εμένα.

«Η Σάρα είναι πάρα πολύ κάθετη και δεν θέλει καθόλου εκπτώσεις σε οτιδήποτε. Θεωρεί ότι αρκετές φορές είμαι πολύ διπλωμάτισσα, και τις μισές από αυτές έχει δίκιο» παραδέχεται η Κατερίνα Λάσπα. «Επίσης, επιμένει ότι τα μηνύματα πρέπει να περνιούνται από την αρχή με ευθύ τρόπο. Η Άντρια, από την άλλη, αρκετές φορές που μπορεί να γκρεμίζεται το σύμπαν, θα μου πει με πολύ σοβαρό ύφος: “Μαμά, άσ’ το να φύγει. Αύριο θα είναι αλλιώς”».

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Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Κατερίνας Λάσπα στο ΟΚ! που κυκλοφορεί.

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