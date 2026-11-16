Αδυνάτισμα: Νέα ένεση από την Κίνα ανταγωνίζεται Mounjaro και Ozempic – Υπόσχεται απώλεια 18% του βάρους σε λιγότερο από ένα χρόνο - iSTOCK

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές ανέπτυξαν στην Κίνα το πειραματικό ενέσιμο φάρμακο ριμπουπατίδη, το οποίο μιμείται ορμόνες για τον έλεγχο της όρεξης και του σακχάρου στο αίμα.

Κλινική μελέτη 48 εβδομάδων έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που έλαβαν την υψηλότερη δόση έχασαν κατά μέσο όρο το 17,7% του σωματικού τους βάρους.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας αφορούσαν το πεπτικό σύστημα και χαρακτηρίστηκαν στην πλειονότητά τους ως ήπιες ή μέτριες.

Πέρα από την απώλεια βάρους, καταγράφηκαν βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τα επίπεδα της χοληστερόλης.

Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες και συγκριτικές δοκιμές για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της ουσίας έναντι των καθιερωμένων θεραπειών παχυσαρκίας.

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Ένα νέο ενέσιμο φάρμακο κατά της παχυσαρκίας, που αναπτύχθηκε στην Κίνα, έρχεται να διεκδικήσει μερίδιο από την αγορά των δημοφιλών θεραπειών αδυνατίσματος, όπως το Mounjaro και το Wegovy. Τα πρώτα αποτελέσματα κλινικής μελέτης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς οι συμμετέχοντες που έλαβαν την υψηλότερη δόση έχασαν κατά μέσο όρο το 17,7% του αρχικού σωματικού τους βάρους μέσα σε 48 εβδομάδες.

Πρόκειται για τη ριμπουπατίδη (ribupatide), μια πειραματική θεραπεία που χορηγείται με εβδομαδιαία ένεση και φαίνεται να επιδρά τόσο στην όρεξη όσο και στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Μάλιστα, σε όσους έλαβαν τις δύο μεγαλύτερες δόσεις, η απώλεια βάρους δεν είχε παρουσιάσει σαφή ένδειξη σταθεροποίησης μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης.

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Τα ευρήματα δημιουργούν προσδοκίες για μια νέα θεραπευτική επιλογή κατά της παχυσαρκίας, ωστόσο απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και ασφάλειάς της.

Αδυνάτισμα: Νέα ένεση από την Κίνα ανταγωνίζεται Mounjaro και Ozempic – Υπόσχεται απώλεια 18% του βάρους σε λιγότερο από ένα χρόνο – iSTOCK

Πόσα κιλά έχασαν οι συμμετέχοντες – Τι έδειξε η κλινική μελέτη, τι ισχύει για Mounjaro, Ozempic

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Fudan στη Σαγκάη και περιέλαβε 567 ενήλικες με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία, μέσης ηλικίας 34 ετών.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες, με τις 424 να λαμβάνουν εβδομαδιαίες ενέσεις ριμπουπατίδης σε διαφορετικές δοσολογίες (2, 4 και 6 mg), ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Τα αποτελέσματα μετά από 48 εβδομάδες ήταν τα εξής:

Δόση 2 mg: Μέση απώλεια 10,7% του αρχικού σωματικού βάρους.

Μέση απώλεια 10,7% του αρχικού σωματικού βάρους. Δόση 4 mg: Μέση απώλεια 16,4%.

Μέση απώλεια 16,4%. Δόση 6 mg: Μέση απώλεια 17,7%.

Μέση απώλεια 17,7%. Ομάδα placebo: Απώλεια μόλις 1,4%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των συμμετεχόντων που έχασαν τουλάχιστον το 20% του αρχικού βάρους τους. Στην ομάδα των 2 mg το ποσοστό έφτασε το 13,6%, στη δόση των 4 mg το 37,1%, ενώ στην υψηλότερη δόση άγγιξε το 44,4%.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η απώλεια βάρους στις ομάδες που έλαβαν τις δύο μεγαλύτερες δόσεις δεν είχε ακόμη σταθεροποιηθεί, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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Αδυνάτισμα: Νέα ένεση από την Κίνα ανταγωνίζεται Mounjaro και Ozempic – Υπόσχεται απώλεια 18% του βάρους σε λιγότερο από ένα χρόνο – Reuters

Πώς λειτουργεί η νέα ένεση και ποιες είναι οι παρενέργειες, ποια η σχέση με Mounjaro και Ozempic

Η ριμπουπατίδη δρα με τρόπο παρόμοιο με το Mounjaro, καθώς μιμείται τη δράση δύο ορμονών που συμμετέχουν στη ρύθμιση της όρεξης και των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Με αυτόν τον μηχανισμό, συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας την πείνα και την πρόσληψη τροφής.

Όπως συμβαίνει και με άλλες ενέσιμες θεραπείες για την παχυσαρκία, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούσαν το πεπτικό σύστημα. Ναυτία, έμετος και διάρροια αναφέρθηκαν περίπου στους μισούς συμμετέχοντες που έλαβαν τη χαμηλότερη δόση και σε περίπου δύο στους τρεις όσους έλαβαν την υψηλότερη.

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Στην πλειονότητά τους, πάντως, τα συμπτώματα χαρακτηρίστηκαν ήπια ή μέτρια.

Αδυνάτισμα: Νέα ένεση από την Κίνα ανταγωνίζεται Mounjaro και Ozempic – Υπόσχεται απώλεια 18% του βάρους σε λιγότερο από ένα χρόνο – Reuters

Πέρα από τη μείωση του σωματικού βάρους, οι επιστήμονες κατέγραψαν βελτιώσεις και σε άλλους σημαντικούς δείκτες υγείας. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης.

Επιπλέον, η περίμετρος της μέσης μειώθηκε κατά περίπου 9 έως 14 εκατοστά στις ομάδες που έλαβαν το φάρμακο, έναντι μόλις 2,5 εκατοστών στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

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The FDA announced it is requiring new warnings on GLP-1 drugs, including Ozempic, Wegovy, Mounjaro and Zepbound, over a potential increased risk for a rare eye condition that can cause permanent vision loss. @DavidMuir reports. https://t.co/5ibuDZuTAq pic.twitter.com/pPbT8EFMfr — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 10, 2026

Πότε αναμένεται να δοκιμαστεί απέναντι στο Ozempic και το Mounjaro

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η μελέτη έχει περιορισμούς. Η διάρκεια των 48 εβδομάδων ενδέχεται να μην αποτυπώνει πλήρως τη συνολική επίδραση του φαρμάκου, ενώ το σχετικά νεαρό της ηλικίας των συμμετεχόντων δεν επιτρέπει την ασφαλή γενίκευση των συμπερασμάτων σε μεγαλύτερους ασθενείς.

Για λόγους σύγκρισης, το Wegovy έχει συνδεθεί με απώλεια περίπου 18,7% του σωματικού βάρους σε διάστημα 72 εβδομάδων, ενώ το Mounjaro έχει καταγράψει απώλεια που φτάνει περίπου το 22,5% στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ποσοστά προέρχονται από διαφορετικές κλινικές μελέτες και δεν αποτελούν αποτέλεσμα άμεσης σύγκρισης των φαρμάκων.

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Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις νέες κλινικές δοκιμές της ριμπουπατίδης, οι οποίες έχουν ξεκινήσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη συμμετοχή ασθενών από πόλεις όπως το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Νότιγχαμ.

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Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή μελέτη στην οποία η νέα θεραπεία συγκρίνεται απευθείας με τη σεμαγλουτίδη, τη δραστική ουσία του Wegovy, με τη συμμετοχή περίπου 1.200 ατόμων από τη Βρετανία και άλλες χώρες.

Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για το κατά πόσο η νέα κινεζική ένεση μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό ανταγωνιστή των ήδη καθιερωμένων θεραπειών κατά της παχυσαρκίας. Μέχρι τότε, η ριμπουπατίδη παραμένει υπό διερεύνηση και δεν αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία για ευρεία χρήση.

(Με πληροφορίες από DailyMail)

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