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Η ισχαιμική οφθαλμική νευροπάθεια αποτελεί σπάνια επιπλοκή που μπορεί να προκαλέσει απότομη απώλεια της όρασης στους ασθενείς.

Οι ειδικοί συνιστούν βυθοσκόπηση και στενή ιατρική παρακολούθηση πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας για την έγκαιρη ανίχνευση παρενεργειών.

Επιπλέον επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν περιστατικά παγκρεατίτιδας, προβλήματα στον θυρεοειδή αδένα και κινδύνους υπογλυκαιμικών επεισοδίων σε ορισμένους ασθενείς.

Τα φάρμακα αυτά αποτελούν σημαντικό εργαλείο κατά της παχυσαρκίας όταν χορηγούνται με ιατρικές ενδείξεις και συνοδεύονται από αλλαγές στον τρόπο ζωής.

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Μία νέα επιστημονική μελέτη του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), παρουσιάζει πιθανή σύνδεση των φαρμάκων για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 και την απώλεια βάρους, όπως είναι το Ozempic και Mounjaro με οφθαλμολογικές παθήσεις.

Γνωστή και σπάνια η οφθαλμολογική επιπλοκή αυτών των φαρμάκων

Όπως εξηγεί στη HuffPost, ο ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, «πρόκειται για μία γνωστή, σπάνια επιπλοκή αυτών των φαρμάκων, η ισχαιμική οφθαλμική νευροπάθεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απότομη απώλεια της όρασης», αναφέρει.

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Ο κ. Τζανάκης επισημαίνει ότι σε ασθενείς με διαβήτη που έχουν ήδη διαγνωστεί με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να παρατηρηθεί επιδείνωση της κατάστασής τους μετά την έναρξη της θεραπείας. Για τον λόγο αυτό, τονίζει ότι «απαιτείται βυθοσκόπηση και στενή οφθαλμολογική παρακολούθηση πριν και κατά τη διάρκεια της χορήγησης των φαρμάκων».

Τα φάρμακα αυτά είναι μεν ασφαλή, σπανίως όμως έχουν επιπλοκές και παρενέργειες

Στις πιθανές επιπλοκές ο Καθηγητής συμπεριλαμβάνει επίσης περιστατικά παγκρεατίτιδας και προβλήματα που σχετίζονται με τον θυρεοειδή. Αναφέρεται, μάλιστα, σε ευρήματα από πειραματόζωα, στα οποία έχουν εντοπιστεί όγκοι του θυρεοειδούς.

«Αυτά τα φάρμακα είναι μεν ασφαλή, σπανίως όμως έχουν επιπλοκές και παρενέργειες», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να χορηγούνται αυστηρά στο πλαίσιο των ιατρικών ενδείξεων και υπό συστηματική παρακολούθηση και όχι να γίνεται κατάχρηση».

Σε περίπτωση ξαφνικής απώλειας της όρασης, οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα σε οφθαλμίατρο

Σε ερώτηση αν οι ασθενείς που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα χρειάζεται να σταματήσουν τη χρήση τους λόγω πιθανών παρενεργειών, ο κ. Τζανάκης αναφέρει ότι «οποιοσδήποτε έχει λάβει αυτή τη θεραπεία από πιστοποιημένους και αρμόδιους γιατρούς, φυσικά θα πρέπει να συνεχίσει να τη λαμβάνει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για να ανιχνευθούν πιθανές παρενέργειες».

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«Οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη και έχουν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλονται σε βυθοσκόπηση και να βρίσκονται υπό στενή οφθαλμολογική παρακολούθηση, τόσο πριν από την έναρξη της θεραπείας όσο και κατά τη διάρκειά της.

Κι αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί απότομη επιδείνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας μετά τη λήψη του συγκεκριμένου φαρμάκου. Επομένως, η κατάσταση των ασθενών θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, ενώ σε περίπτωση ξαφνικής απώλειας της όρασης, θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα σε οφθαλμίατρο.»

Αυστηρή ιατρική παρακολούθηση

Ακόμη, ο γιατρός επισημαίνει ότι όλοι όσοι λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, και στο ενδεχόμενο υπογλυκαιμικών επεισοδίων, ειδικά σε ασθενείς που έχουν σχετικά φυσιολογικά ή χαμηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα ή λαμβάνουν παράλληλα άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα. ‘Οπως αναφέρει, πρέπει να δίνονται με αυστηρή ιατρική παρακολούθηση.

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‘Οπλο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στην ερώτηση αν αυτά τα φάρμακα αλλάζουν ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, ο κ. Τζανάκης αναφέρει: «Θεωρώ ότι το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι πολύ πιο σύνθετο για να πούμε ότι αυτά τα φάρμακα μπορούν να το λύσουν. Ωστόσο, αποτελούν ένα σημαντικό όπλο στην αντιμετώπισή της.

Σε συνδυασμό με άλλα μέτρα τροποποίησης του τρόπου ζωής και, ιδιαίτερα, με αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες, μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο. Το μέλλον θα δείξει, καθώς τα συγκεκριμένα φάρμακα λαμβάνονται πλέον από εκατομμύρια ανθρώπους, πόσο ασφαλή είναι και μέσα σε ποιο ιατρικό πλαίσιο θα πρέπει να χορηγούνται για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.», κατέληξε.





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