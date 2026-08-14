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Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ ο Άλβαρεζ έχει παρακολουθήσει συναυλίες της τραγουδίστριας.

Η Γκράντε προχώρησε σε διαδοχικές αλλαγές των στίχων του τραγουδιού «Thank U, Next» κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της, αναφερόμενη με θετικό τρόπο στη σχέση τους.

Η τραγουδίστρια είχε προηγουμένως σχέση με τον ηθοποιό Ίθαν Σλέιτερ, με τον οποίο χώρισε το 2026 έπειτα από τρία χρόνια κοινής πορείας.

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Νέα δεδομένα φαίνεται πως υπάρχουν στην προσωπική ζωή της Αριάνα Γκράντε, καθώς η τραγουδίστρια έκανε μια νέα κοινή εμφάνιση με τον πρώην σύντροφό της, Ρίκι Άλβαρεζ, ενισχύοντας τις φήμες ότι οι δυο τους έχουν έρθει ξανά κοντά.

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, η Γκράντε δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών, στο οποίο εμφανίζεται και ο Άλβαρεζ. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, οι δυο τους ποζάρουν μπροστά σε έναν καθρέφτη, ενώ σε άλλη φωτογραφία η τραγουδίστρια, φορώντας φτερά νεράιδας, στρέφεται προς τον πρώην χορευτή της, ο οποίος τραβά τη φωτογραφία. Η Γκράντε τον έκανε tag και στις δύο εικόνες.

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Οι κοινές τους εμφανίσεις, πάντως, δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Το τελευταίο διάστημα οι δυο τους έχουν φωτογραφηθεί μαζί σε διαφορετικές περιστάσεις, με μία από τις πιο πρόσφατες να καταγράφεται τον Ιούλιο στη Φλόριντα.

Ο Άλβαρεζ έχει επίσης βρεθεί σε συναυλία της Γκράντε στο Όστιν, όπου εθεάθη να χορεύει στο κοινό μαζί με τον αδερφό της τραγουδίστριας, Φράνκι Γκράντε.

Η σχέση τους και οι στίχοι του «Thank U, Next»

Η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ είχαν σχέση από το 2015 έως το 2016. Εκείνος ήταν ένας από τους χορευτές της στην περιοδεία Honeymoon Tour, ενώ μετά τον χωρισμό τους οι δύο τους διατήρησαν φιλικές σχέσεις.

Οι φήμες για πιθανή επανασύνδεση άρχισαν να ενισχύονται ακόμη περισσότερο όταν η Γκράντε προχώρησε σε αλλαγές στους στίχους του «Thank U, Next», τραγουδιού στο οποίο είχε αναφερθεί στον Άλβαρεζ.

Αρχικά τραγουδούσε «έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Τώρα τα ακούω και γελάω», ενώ σε συναυλία της στο Όστιν άλλαξε τον στίχο σε «έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Ξέρω ότι ακόμα με στηρίζει».

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Σε προηγούμενη εμφάνισή της είχε τραγουδήσει «έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Και ακόμα κάπως πετυχαίνουν», ενώ στις 13 Ιουλίου έκανε μία ακόμη αλλαγή, λέγοντας: «Έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Πάντα βρίσκουμε τον δρόμο πίσω ο ένας στον άλλον».

Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με τις κοινές εμφανίσεις τους, τροφοδότησαν ακόμη περισσότερο τα δημοσιεύματα περί επανασύνδεσης.

Η σχέση με τον Ίθαν Σλέιτερ

Η τελευταία γνωστή σχέση της Αριάνα Γκράντε ήταν με τον ηθοποιό Ίθαν Σλέιτερ, με τον οποίο γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Wicked».

Οι δυο τους χώρισαν το 2026, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας. Το τελευταίο διάστημα, η Γκράντε έχει αρχίσει να εμφανίζεται ξανά σε κοινά στιγμιότυπα με τον Άλβαρεζ, με τις νέες φωτογραφίες τους να ενισχύουν τα σενάρια ότι η σχέση τους μπορεί να έχει αποκτήσει ξανά πιο προσωπικό χαρακτήρα.

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