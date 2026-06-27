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Πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας διευκρινίζουν ότι η συνάντηση είχε καθαρά φιλικό χαρακτήρα, καθώς οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους.

Η κοινή εμφάνιση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την είδηση για τον αθόρυβο χωρισμό της Γκράντε από τον ηθοποιό Ίθαν Σλέιτερ, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι για περίπου τρία χρόνια.

Η προσωπική ζωή της καλλιτέχνιδας προσελκύει συχνά το ενδιαφέρον της δημοσιότητας, καθώς οι σχέσεις της αποτελούν συχνά πηγή έμπνευσης για τη μουσική της πορεία.

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Η Αριάνα Γκράντε βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των σχολίων για την προσωπική της ζωή, αυτή τη φορά μετά την εμφάνισή της στο Τέξας μαζί με τον πρώην σύντροφό της, Ρίκι Αλβάρεζ. Η τραγουδίστρια εθεάθη στο Όστιν, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον ηθοποιό Ίθαν Σλέιτερ, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι για περίπου τρία χρόνια.

Η κοινή εμφάνιση της Γκράντε με τον Αλβάρεζ ήταν αρκετή για να φουντώσουν οι φήμες περί επανασύνδεσης. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι δυο τους έχουν έρθει ξανά κοντά το τελευταίο διάστημα και κάνουν παρέα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέα σχέση. Αντίθετα, πηγές κοντά στην τραγουδίστρια αναφέρουν πως η συνάντηση είχε φιλικό χαρακτήρα.

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Ο Ρίκι Αλβάρεζ δεν είναι τυχαίο πρόσωπο στη ζωή της Αριάνα Γκράντε. Ο χορευτής υπήρξε σύντροφός της από το 2015 έως το 2016, την περίοδο της περιοδείας της Honeymoon Tour. Η σχέση τους είχε τραβήξει τότε την προσοχή των fans, ενώ ο ίδιος έμεινε στη μνήμη του κοινού και μέσα από την αναφορά του στο τραγούδι «Thank U, Next».

Το ερώτημα που επανέρχεται τώρα είναι γιατί χώρισαν τότε. Σύμφωνα με παλαιότερα ρεπορτάζ, ο χωρισμός τους δεν είχε να κάνει με απιστία ή μεγάλο καβγά. Πηγές της εποχής ανέφεραν ότι η σχέση τους απλώς δυσκολεύτηκε να λειτουργήσει και ότι η Γκράντε ήταν εκείνη που αποφάσισε να βάλει τέλος. Παρά τον χωρισμό, οι δυο τους κράτησαν καλές σχέσεις, κάτι που εξηγεί γιατί μπορούν ακόμη και σήμερα να εμφανίζονται μαζί χωρίς απαραίτητα να σημαίνει πως είναι ξανά ζευγάρι.

Η νέα αυτή εμφάνιση ήρθε λίγο μετά το τέλος της σχέσης της με τον Ίθαν Σλέιτερ. Η Αριάνα Γκράντε και ο Σλέιτερ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Wicked», όπου εκείνη υποδύθηκε την Glinda και εκείνος τον Boq. Η σχέση τους έγινε γνωστή το 2023 και συζητήθηκε έντονα, καθώς και οι δύο είχαν μόλις βγει από γάμους: η Γκράντε από τον Ντάλτον Γκόμεζ και ο Σλέιτερ από τη Λίλι Τζέι.

Ο χωρισμός τους, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, έγινε αθόρυβα και χωρίς ένταση. Οι δυο τους φέρεται να είχαν χωρίσει αρκετούς μήνες πριν γίνει γνωστή η είδηση, ύστερα από ώριμη σκέψη και συζητήσεις. Πηγές κοντά στο πρώην ζευγάρι υποστήριξαν ότι διατηρούν καλές σχέσεις και εξακολουθούν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Η ερωτική ζωή της Αριάνα Γκράντε έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο λόγω των διάσημων συντρόφων της, αλλά και επειδή αρκετές σχέσεις της συνδέθηκαν με τραγούδια και μεγάλες αλλαγές στην εικόνα της. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της είχε σχέση με τον Γκρέιαμ Φίλιπς, ενώ αργότερα συνδέθηκε με τον Τζάι Μπρουκς και τον Νέιθαν Σάικς.

Ακολούθησε η σχέση της με τον ράπερ Big Sean, που κράτησε λίγους μήνες, και στη συνέχεια ο Ρίκι Αλβάρεζ. Μία από τις πιο σημαντικές σχέσεις της ήταν εκείνη με τον Mac Miller, με τον οποίο υπήρξαν ζευγάρι από το 2016 έως το 2018. Ο θάνατός του, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό τους, επηρέασε βαθιά την τραγουδίστρια.

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Το 2018 η Γκράντε έζησε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους έρωτες της ζωής της με τον κωμικό Πιτ Ντέιβιντσον. Η σχέση τους εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, με αρραβώνα μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά τελείωσε λίγους μήνες αργότερα. Η ίδια περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την τραγουδίστρια, καθώς συνέπεσε με την απώλεια του Mac Miller και την έντονη πίεση της δημοσιότητας.

Το 2020 μπήκε στη ζωή της ο μεσίτης πολυτελών ακινήτων Ντάλτον Γκόμεζ. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε την ίδια χρονιά και παντρεύτηκε το 2021 σε μια ιδιωτική τελετή στο σπίτι τους. Ο γάμος τους όμως δεν άντεξε, με τη διάλυση του γάμου να οριστικοποιείται το 2024.

Η Αριάνα Γκράντε έχει μάθει να βλέπει τις σχέσεις της όχι μόνο ως προσωπικές εμπειρίες, αλλά και ως κομμάτια της καλλιτεχνικής της διαδρομής. Από το «Thank U, Next» μέχρι το «Eternal Sunshine», η προσωπική της ζωή έχει συχνά μετατραπεί σε μουσική αφήγηση. Η πρόσφατη εμφάνισή της με τον Ρίκι Αλβάρεζ μπορεί να άναψε ξανά τις φήμες, όμως προς το παρόν το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δυο τους έχουν διατηρήσει μια φιλική σχέση μετά τον χωρισμό τους.

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Αν πρόκειται για απλή φιλική συνάντηση ή για την αρχή μιας νέας επανασύνδεσης, θα φανεί στην πορεία. Προς το παρόν, η Γκράντε φαίνεται να επικεντρώνεται στην καριέρα της, την περιοδεία της και το νέο κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής.