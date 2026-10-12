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Ο Σταμάτης Γονίδης παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη Μάγδα Τσέγκου για την εκπομπή «Political Stories», και στο απόσπασμα που μετέδωσε το «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας (12-10-2026), ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στα λόγια που είπε προ ημερών, όταν ο Ηλίας Κασιδιάρης τον επέλεξε για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Δομοκού και το γιόρτασε στα μπουζούκια, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο Σταμάτης Γονίδης. Το δημόσιο καλωσόρισμα του τραγουδιστή προκάλεσε αντιδράσεις.

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Στη νέα του συνέντευξη, ο καλλιτέχνης επέλεξε μια φράση με την οποία θέλησε να ξεκαθαρίσει τη δική του θέση. «Εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει μετανιώσει για τη στάση του και πως, ακόμη κι αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα επέλεγε να αντιδράσει διαφορετικά: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα τα ξανάλεγα», τόνισε, επιμένοντας στην αρχική του τοποθέτηση.

«Αριστεροί, δεξιοί, εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο», ανέφερε, εξηγώντας πως εκείνο που επιθυμεί από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην εξουσία είναι να διαθέτουν σύνεση και να εργάζονται για την ευημερία των πολιτών.

Αναφερόμενος αρχικά στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως εξακολουθεί να δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλειά του. «Δεν το πίστεψα και δεν το πιστεύω ότι πέθανε ο Γιώργος», εξομολογήθηκε και θυμήθηκε στιγμές που είχαν μοιραστεί.

Όπως περιέγραψε, οι δυο τους συνήθιζαν να επικοινωνούν μέσα από το χιούμορ, τα πειράγματα και τα αστεία, χωρίς να παίρνουν ιδιαίτερα σοβαρά τις μεταξύ τους συζητήσεις.

Θέλοντας, μάλιστα, να δώσει τη δική του εξήγηση για την πολυσυζητημένη δήλωσή του, ανέφερε: «Αυτό που είπα για τον Μαζωνάκη το είπα με χιούμορ. Ο Γιώργος αν ήταν ζωντανός θα γέλαγε ακόμα».