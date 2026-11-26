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Ο ίδιος επιβεβαίωσε επαφές με τον επιχειρηματία Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ και τον βουλευτή Αλεξάντερ Μποροντάι, συζητώντας θέματα που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας.

Ο Κασιδιάρης προανήγγειλε τη διοργάνωση συνδιάσκεψης με τη συμμετοχή μελών του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία, καθώς και τη συμμετοχή του σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Οι συναντήσεις αυτές προκαλούν ερωτήματα σχετικά με το αν αποτελούν κινήσεις δημόσιας προβολής ή μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης σχέσεων με ρωσικούς κύκλους.

Μέχρι στιγμής, η ρωσική πλευρά δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης προς τον πρώην βουλευτή.

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Στη Μόσχα βρίσκεται ο Ηλίας Κασιδιάρης για επαφές με πρόσωπα που συνδέονται με το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν, δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή του.

Τις συναντήσεις του στη Ρωσία γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω των κοινωνικών δικτύων, επιχειρώντας να αναδείξει τις επαφές που αναπτύσσει με παράγοντες του ρωσικού κατεστημένου όπως ο Ρώσος επιχειρηματίας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ και ο Αλεξάντερ Μποροντάι, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία, του Πούτιν.

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Οι συναντήσεις με Μαλοφέγιεφ και Μποροντάι

Ο Κασιδιάρης, δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να ανταλλάσσει χειραψία με τον Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, στις εγκαταστάσεις του ρωσικού τηλεοπτικού σταθμού Tsargrad TV.

ΕΚΤΑΚΤΟ: Συνάντηση στην Μόσχα στην έδρα του τηλεοπτικού δικτύου Tsargrad TV με τον κορυφαίο οικονομικό παράγοντα της Ρωσίας Κωνσταντίνο Μαλοφέγιεφ, φλογερό υπερασπιστή του Έθνους και της Ορθοδοξίας. Ακολουθεί συνδιάσκεψη με βουλευτές του κόμματος Ενωμένη Ρωσία του προέδρου Πούτιν pic.twitter.com/R0NhPXsdPg November 25, 2026

Στην ανάρτησή του περιέγραψε τον Μαλοφέγιεφ ως έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντάς τον παράλληλα ένθερμο υποστηρικτή του ρωσικού έθνους και της Ορθοδοξίας.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη διοργάνωση συνδιάσκεψης με τη συμμετοχή βουλευτών του κόμματος Ενωμένη Ρωσία.

Ακολούθησε νέα ανάρτηση, με την οποία ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες και με τον Αλεξάντερ Μποροντάι, μέλος της ρωσικής Δούμας και πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ.

Με τον Αλέξανδρο Μποροντάι, πρώην πρωθυπουργό του Ντονέτσκ, βουλευτή της Ενωμένης Ρωσίας του προέδρου Πούτιν και παρασημοφορημένο μέλος της Δούμας, μετά από μία εκτενή και διεξοδική συνδιάσκεψη για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος – Ρωσίας. Ακολουθεί συνέντευξη στο Tsargrad TV pic.twitter.com/LwLixeQMju Advertisement November 25, 2026

Όπως ανέφερε, στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο που ανήκει στον Μαλοφέγιεφ.

Η πολιτική σημασία των επαφών στη Ρωσία

Το ταξίδι του Κασιδιάρη στη Μόσχα έρχεται σε μια προεκλογική περίοδο για την Ελλάδα αλλά και σε μια εποχή που ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, με τις νέες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές αλλά και την εμπλοκή εκ νέου του Ντόναλντ Τραμπ για μια σύμφωνία.

Ενδιαφέρον έχει, ότι τόσο ο Μαλοφέγιεφ όσο και ο Μποροντάι έχουν συνδεθεί με τις εξελίξεις στην ανατολική Ουκρανία.

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Ο Αλεξάντερ Μποροντάι είχε αναλάβει το 2014 την πρωθυπουργία της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, η οποία υποστηριζόταν από τη Μόσχα και ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ έχει βρεθεί αντιμέτωπος με κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας της υποστήριξής του προς τους φιλορώσους αυτονομιστές.

Ποιος είναι ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ και η σύνδεσή του με την Ελλάδα

Ο επιχειρηματίας που συναντήθηκε με τον Κασιδιάρη συγκαταλέγεται στις γνωστές προσωπικότητες του ρωσικού υπερεθνικιστικού και υπερσυντηρητικού χώρου, έχοντας αναπτύξει επαφές με αντίστοιχα πολιτικά δίκτυα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι ιδρυτής του τηλεοπτικού σταθμού Tsargrad TV, ο οποίος προβάλλει θέσεις που ευθυγραμμίζονται με την πολιτική του Κρεμλίνου, ενώ διατηρεί σχέσεις με κύκλους της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

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Το όνομά του είχε απασχολήσει και την ελληνική πολιτική επικαιρότητα κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, λόγω της προσπάθειας του να ανοίξει το τηλεοπτικό δίκτυο Hellas Net.

Η γνωριμία του με τον τότε υπουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο, είχε πραγματοποιηθεί στη Μόσχα το 2014, στο πλαίσιο των γαμήλιων εκδηλώσεων του εφοπλιστή Γιάννη Καραγιώργη, στον γάμο του οποίου ο Μαλοφέγιεφ ήταν κουμπάρος.

Ο Καμμένος είχε επιβεβαιώσει δημόσια τη γνωριμία τους το 2015, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε υπάρξει άλλη συνάντηση μεταξύ τους.

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Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο τον Απρίλιο του 2022, όταν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του Ρώσου επιχειρηματία, για φερόμενη παραβίαση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί εναντίον του.

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Στο κατηγορητήριο των αμερικανικών αρχών υπήρχαν, μεταξύ άλλων, αναφορές σε σχέδιο δημιουργίας τηλεοπτικού δικτύου στην Ελλάδα, με στόχο την προώθηση των ρωσικών θέσεων.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καραγιώργης είχε αρνηθεί ότι ο Μαλοφέγιεφ είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στο εγχείρημα του Hellas Net.

Τα ερωτήματα για τον πολιτικό ρόλο των επαφών

Η παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στη Μόσχα και οι συναντήσεις του με πρόσωπα που έχουν διασυνδέσεις με το περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις διεθνείς επαφές που επιχειρεί να αναπτύξει, καθώς επιδιώκει να επανέλθει στην πολιτική επικαιρότητα.

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Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κατά πόσο οι συγκεκριμένες συναντήσεις αποτελούν μεμονωμένες κινήσεις δημόσιας προβολής ή εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάπτυξης σχέσεων με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες της Ρωσίας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη ρωσική πλευρά που να επιβεβαιώνει οποιαδήποτε μορφή πολιτικής, οργανωτικής ή οικονομικής υποστήριξης προς τον Κασιδιάρη ενόψει των επόμενων ελληνικών εκλογών.