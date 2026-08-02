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Από το αεροπορικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ανασύρθηκαν ζωντανοί και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το ένα ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, ενώ το δεύτερο κατέπεσε σε παρακείμενη χαράδρα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας παραμένουν στο σημείο για την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας και τη συλλογή στοιχείων.

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, την ώρα που συμμετείχαν την Κυριακή (02.08.2026) στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία.

Από το δυστύχημα δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ανασύρθηκαν ζωντανοί, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος είναι συνάδελφος των πληρωμάτων, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν τη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή.

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Εθελόντρια διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μιλώντας στο Open, ανέφερε πως είδε το ένα ελικόπτερο να συγκρούεται με το δεύτερο. Σύμφωνα με την περιγραφή της, το ένα αεροσκάφος κατάφερε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, ενώ το άλλο κατέπεσε σε χαράδρα.

Θορυβήκαμε με το, με το που ακούσαμε το περιστατικό και τα δύο κλιμάκια φύγαμε και ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε στην έρευνα και στη διάσωση. Όταν φτάσαμε στο σημείο, είχανε, υπήρχανε πυκνοί καπνοί. Κάποια στιγμή, λόγω της σύγκρουσης, έπιασε φωτιά και στην απέναντι πλευρά. Ευτυχώς, οι πυροσβέστες το πρόλαβαν και ενεργούνε και την έχουμε κατασβέσει. Αλλά, εγώ…



Τι, τι είδατε εσείς εκεί στο σημείο της σύγκρουσης;



Τα κλιμάκιά μας είναι ακόμα στο σημείο της σύγκρουσης και συνδράμουνε σε ό,τι τους ζητηθεί και χρειαστεί, στα μέσα. Πολύ καπνό. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να εντοπίσουνε τους άλλους δύο. Οπότε, ήταν μία δύσκολη κατάσταση γιατί καπνίζει έτσι κι αλλιώς γύρω-γύρω όλο το βουνό.



Δεν τους έχουν εντοπίσει το δεύτερο πλήρωμα;



Είναι το δεύτερο κλιμάκιο κάτω. Πρέπει να επικοινωνήσω τώρα με τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι ακριβώς δίπλα στο, στο δεύτερο ελικόπτερο.



Ναι, οι, οι πληροφορίες είναι ότι έχουν μεταφερθεί και οι τέσσερις, και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Εσείς πείτε μας, όταν έφτασαν οι εθελοντές διασώστες, κυρία Φοναζάκη, στο σημείο, τι αντίκρισαν; Ποιες ήταν οι πρώτες εικόνες;



Καπνός, μικρή φωτιά, και αγωνία μεγάλη.



Ήρθατε εσείς σε επαφή καθόλου με το πρώτο, με το πλήρωμα του πρώτου ελικοπτέρου, το οποίο, απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε και τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε, είχε μικροτραυματισμούς και ήταν καλύτερα στην υγεία του;



Όχι, ευτυχώς είχε, είχανε προλάβει, είχανε, τους είχανε βάλει στα ΕΚΑΒ.



Είχανε, τους, είχανε περισυλλέξει. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Το σημείο της πρώτης σύγκρουσης, το σημείο που κατέπεσε το πρώτο ελικόπτερο με το σημείο που κατέπεσε το δεύτερο έχουν μεγάλη απόσταση; Έχετε εικόνα;



Περίπου ένα χιλιόμετρο.



Α, περίπου ένα χιλιόμετρο.



Δεν έχει μεγάλη απόσταση.



Μάλιστα. Μάλιστα. Και εκεί, το πρώτο ελικόπτερο καταλαβαίνουμε ότι έπεσε πάνω στην άσφαλτο.



Αυτό που έχουμε δει δεν είναι πάνω στην άσφαλτο.



Αλλά;



Αλλά, κάτω από την άσφαλτο.



Μέσα στη χαράδρα;



Ναι, ναι, ναι. Στη χαράδρα.



Αυτό το ελικόπτερο που εσείς είδατε μέσα στη χαράδρα, είδατε και συντρίμμια;



Όχι, ο καπνός είναι πάρα πολύ πυκνός και δεν μπορούσε να διακρίνει κάποιος τα συντρίμμια, γιατί άρχισε να φλέγεται.



Υπήρχανε καύσιμα εκεί που είχανε διαρρεύσει; Τι;



Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν διαρρεύσαν γιατί δεν έκανε έκρηξη.



Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα το πιθανότερο είναι ότι μιλάτε εσείς για το πρώτο ελικόπτερο, το οποίο φαίνεται ότι έχει πέσει στην πλαγιά, τουλάχιστον στη χαράδρα, κάτω από το δρόμο.



Σωστά.



Μάλιστα. Εκεί τώρα, καταλαβαίνω ότι γίνεται μία, εμείς ταυτόχρονα βλέπουμε την εικόνα, τη φωτογραφία από τα συντρίμμια του πρώτου ελικοπτέρου, το οποίο φαίνεται τουλάχιστον από τη φωτογραφία να έχει καταπέσει πάνω στο δρόμο ή τουλάχιστον κοντά στο δρόμο.



Είναι μάλλον, όπως λέμε, το πρώτο και το δεύτερο, είναι όπως κατεβαίνεις ή όπως ανεβαίνεις στην περιοχή της Σούδας. Εμείς ήρθαμε από πάνω, από, από τα Βίλια. Οπότε τώρα είναι η Τροχαία και η Πυροσβεστική για να κάνουν τη διαδικασία που πρέπει, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, την ανακριτική διαδικασία.



Και να συλλέξουν και τα στοιχεία.



Ναι, φυσικά, φυσικά. Τώρα η κατάσταση που επικρατεί εκεί ποια είναι;

Φοναζάκη



Έχει πολύ καπνό, έχει πυροσβεστικά αριστερά και δεξιά.



Εσείς βρίσκεστε εκεί στο σημείο ή μιλάτε με ανθρώπους που βρίσκονται στο σημείο;



Εγώ βρίσκομαι προσωπικά πριν από το πρώτο ελικόπτερο. Οι συνάδελφοί μου είναι στο δεύτερο.



Μάλιστα. Όταν λέτε πριν από αυτό που έχει πέσει κάτω από το δρόμο;



Ναι, ναι, σωστά.



Μάλιστα. Εκεί καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι, τα ελικόπτερα, τα ασθενοφόρα τα έχουμε δει πολλή ώρα να φεύγουν, οπότε έχουνε…



Έχουνε φύγει αρκετή ώρα, σωστά. Είναι ήδη στο νοσοκομείο.



Όταν, πριν τους, πριν μπουν τα πληρώματα στα ελικόπτερα, ήταν εκεί τα δικά σας τα πληρώματα; Είδανε σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, τέλος πάντων, τα πληρώματα των ελικοπτέρων;



Όχι, δεν είχαμε φτάσει ακόμα και όταν φτάσαμε, ενώ θέλαμε να προσεγγίσουμε, κατευθείαν είχε, όπως σας είπα, έπιασε φωτιά, οπότε έπρεπε πρώτα να την κατασβήσουνε για την ασφάλεια όλων.