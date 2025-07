Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν και συνετρίβησαν στην Eουρα, στη νοτιοδυτική Φινλανδία, λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον εσθονικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ERR, το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι όλα τα άτομα που επέβαιναν στα ελικόπτερα έχασαν τη ζωή τους.

Παρά τις αναφορές, η φινλανδική αστυνομία δήλωσε ότι εξακολουθεί να εργάζεται για να επιβεβαιώσει τον αριθμό των νεκρών και την ταυτότητα των επιβατών που συμμετείχαν στη συντριβή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά πέντε άτομα επέβαιναν στα δύο ελικόπτερα, δύο στο ένα και τρία στο άλλο. Οι ταυτότητες των πιλότων είναι γνωστές στις αρχές, αλλά οι ταυτότητες των επιβατών εξακολουθούν να εξακριβώνονται. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τα ελικόπτερα σε δασώδη περιοχή, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων το ένα από το άλλο.

Τα ελικόπτερα πετούσαν από το Ταλίν της Εσθονίας προς το αεροδρόμιο Piikajärvi στο Kokemäki τη στιγμή του ατυχήματος. Το εσθονικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Postimees ανέφερε ότι οι επιβάτες ήταν Εσθονοί επιχειρηματίες.

Το Εθνικό Γραφείο Ερευνών (NBI) ηγείται της προκαταρκτικής έρευνας.

″Θέλουμε πρώτα να επιβεβαιώσουμε τι ακριβώς συνέβη. Η κατάσταση εξελίσσεται συνεχώς”, δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Tuomas Kiskola.

Σύμφωνα με τον Ari Pullinen, πρόεδρο της Αεροπορικής Λέσχης Pori, τα άτομα που επέβαιναν στα ελικόπτερα κατευθύνονταν στο αεροδρόμιο Piikajärvi για μια εκδήλωση.

