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Δείτε στις ένθετες φωτογραφίες το πλήρες πρόγραμμα της φάσης με όλες τις αγωνιστικές, τα ζευγάρια, τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια ανοίγει η αυλαία του φετινού Champions League για την ΑΕΚ . Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα φιλοξενήσει την αυστριακή ΛΑΣΚ, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από την Ενωση, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Το ματς αυτό θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το απόγευμα (19:45) και μαζί με το Μπριζ – Άστον Βίλα θα είναι τα πρώτα που θα διεξαχθούν για φέτος στη League Phase .

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ΑΕΚ: Πρεμιέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια με ΛΑΣΚ- Το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Champions League

Στη Νέα Φιλαδέλφεια ανοίγει η αυλαία του φετινού Champions League για την ΑΕΚ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα φιλοξενήσει την αυστριακή ΛΑΣΚ, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από την Ενωση, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Το ματς αυτό θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το απόγευμα (19:45) και μαζί με το Μπριζ – Άστον Βίλα θα είναι τα πρώτα που θα διεξαχθούν για φέτος στη League Phase.

Δείτε στις ένθετες φωτογραφίες το πλήρες πρόγραμμα της φάσης με όλες τις αγωνιστικές, τα ζευγάρια, τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

19:45 ΑΕΚ – ΛΑΣΚ

19:45 Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα

22:00 Μπορούσια Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

22:00 Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λιλ – Ρεάλ Μπέτις

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

19:45 Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ

19:45 Στουτγκάρδη – Βίκινγκ

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι

22:00 Νάπολι – Άρσεναλ

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

19:45 Φενέρμπαχτσε – Ρόμα

19:45 Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Κόμο – Λειψία

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ

22:00 Σλάβια Πράγας – Λανς

2η αγωνιστική

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026

19:45 Λανς – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:45 Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας

22:00 Άρσεναλ – Λιλ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ

22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα

22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν

22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026

19:45 Φέγενορντ – Κόμο

19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ

22:00 Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Μπορούσια Ντόρτμουντ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Ρεάλ Μπέτις – Πόρτο

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη

3η αγωνιστική

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026

19:45 Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας

19:45 Σαμπάχ – Μπορούσια Ντόρτμουντ

22:00 Ρόμα – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Πόρτο – Αϊντχόφεν

22:00 Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – ΑΕΚ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα

22:00 Νάπολι – Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Στουτγκάρδη – Ατλέτικο Μαδρίτης

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026

19:45 Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19:45 Λιλ – Γαλατασαράι

22:00 Άστον Βίλα – Βίκινγκ

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Λανς

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ

22:00 Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία

22:00 Ρεάλ Μπέτις – Φέγενορντ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΛΑΣΚ

4η αγωνιστική

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026

19:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:45 Γαλατασαράι – Στουτγκάρδη

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Μπαρτσελόνα – Άστον Βίλα

22:00 Φέγενορντ – Ίντερ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Λιλ

22:00 ΛΑΣΚ – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ρόμα

22:00 Βιγιαρεάλ – Παρί Σεν Ζερμέν

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026

19:45 ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης

19:45 Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ

22:00 Μπορούσια Ντόρτμουντ – Ρεάλ Μπέτις

22:00 Πόρτο – Νάπολι

22:00 Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ

22:00 Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λανς – Κόμο

22:00 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ

22:00 Βίκινγκ – Σαμπάχ

5η αγωνιστική

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

19:45 Μπόντο/Γκλιμτ – ΛΑΣΚ

19:45 Γαλατασαράι – Άστον Βίλα

22:00 Άρσεναλ – Μπορούσια Ντόρτμουντ

22:00 Κόμο – ΑΕΚ

22:00 Φέγενορντ – Πόρτο

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Λειψία – Λανς

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ρεάλ Μπέτις

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

19:45 Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα

19:45 Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ

22:00 Ίντερ – Στουτγκάρδη

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε

22:00 Λιλ – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

6η αγωνιστική

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026

19:45 Βίκινγκ – Φέγενορντ

19:45 Βιγιαρεάλ – Σαμπάχ

22:00 ΑΕΚ – Γαλατασαράι

22:00 Ρόμα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Άστον Βίλα – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Σλάβια Πράγας

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία

22:00 Νάπολι – Κλαμπ Μπριζ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026

19:45 Ρεάλ Μπέτις – Κόμο

19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Άρσεναλ – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Μπορούσια Ντόρτμουντ – Ίντερ

22:00 ΛΑΣΚ – Φενέρμπαχτσε

22:00 Λίβερπουλ – Πόρτο

22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Λανς – Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Στουτγκάρδη – Λιλ

7η αγωνιστική

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2027

19:45 Μπόντο/Γκλιμτ – Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Γαλατασαράι – Φέγενορντ

22:00 ΑΕΚ – Ρόμα

22:00 Άστον Βίλα – Μπορούσια Ντόρτμουντ

22:00 Ίντερ – Λίβερπουλ

22:00 Πόρτο – Σλάβια Πράγας

22:00 Λιλ – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – ΛΑΣΚ

22:00 Στουτγκάρδη – Κλαμπ Μπριζ

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2027

19:45 Φενέρμπαχτσε – Βιγιαρεάλ

19:45 Σαμπάχ – Νάπολι

22:00 Κόμο – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Λειψία – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Λανς – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Ρεάλ Μπέτις – Άρσεναλ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπαρτσελόνα

22:00 Βίκινγκ – Αϊντχόφεν

8η αγωνιστική

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2027

22:00 Άρσεναλ – Σαμπάχ

22:00 Ρόμα – Λιλ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε

22:00 Μπορούσια Ντόρτμουντ – ΑΕΚ

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μπέτις

22:00 Μπαρτσελόνα – Κόμο

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Φέγενορντ – Λειψία

22:00 ΛΑΣΚ – Πόρτο

22:00 Λίβερπουλ – Λανς

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Γαλατασαράι

22:00 Αϊντχόφεν – Στουτγκάρδη

22:00 Σλάβια Πράγας – Άστον Βίλα

22:00 Νάπολι – Βίκινγκ

22:00 Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ίντερ