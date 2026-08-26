Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΑΕΚ μετά την «λευκή» ισοπαλία (0-0) στην Βουλγαρία καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας στον επαναληπτικό της Νέας Φιλαδέλφειας, που θα κρίνει την πρόκριση στην League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Βάργκα για την αρχική ενδεκάδα της «Ένωσης» αντί του Ζίνι που ήταν βασικός στο προηγούμενο παιχνίδι. Έτσι, Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς θα ξεκινήσουν μαζί στην επίθεση της ΑΕΚ.

Advertisement

Advertisement

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί σε 4-4-2, με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο στην άμυνα. Μαρίν – Κάιρινεν θα βρίσκονται μαζί στα χαφ και ακραίοι μεσοεπιθετικοί ο Κοϊτά κι ο Μάγερ.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεφ, Αριάαγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα, Ζίνι.

Η ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι «καυτή» για τον κρίσιμο αγώνα της ΑΕΚ, με τους φίλους της «Ένωσης» να εμψυχώνουν τους ποδοσφαιριστές, φωνάζοντας συνθήματα περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.