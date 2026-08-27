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Η ομάδα τοποθετήθηκε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και αναμένει τους οκτώ αντιπάλους της από τη σημερινή κλήρωση στο Μονακό.

Η ΑΕΚ θα δώσει συνολικά οκτώ αγώνες στη διοργάνωση, εκ των οποίων οι τέσσερις θα διεξαχθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας.

Οι αγώνες της League Phase είναι προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2027.

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Η ΑΕΚ ξεπέρασε με απόλυτη επιτυχία το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας στα playoffs του Champions League και επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όπου θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων την Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια και την Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, μετά το θριαμβευτικό 4-0 επί της Λέφσκι, προκρίθηκαν στην League Phase του Champions League. Εκτός από την Ρεάλ και την Σίτι, η «Ένωση» κληρώθηκε με την Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς και με την Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

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Από το γ’ γκρουπ δυναμικότητας, ο «Δικέφαλος» θα υποδεχτεί την Γαλατασαράι στην Αθήνα και θα παίξει εκτός έδρας με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τέλος, από το δ’ γκρουπ δυναμικότητας, η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Ιταλία για το παιχνίδι με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα και θα υποδεχτεί την Λασκ.

Αναλυτικά η κλήρωση της ΑΕΚ:

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

Ντόρτμουντ – ΑΕΚ

ΑΕΚ – Ρόμα

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Σαχτάρ – ΑΕΚ

ΑΕΚ – Λασκ

ΑΕΚ – Γαλατασαράι

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Κόμο – ΑΕΚ

Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League



1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026



2η αγωνιστική: 13–14 Οκτωβρίου 2026



3η αγωνιστική: 20–21 Οκτωβρίου 2026



4η αγωνιστική: 3–4 Νοεμβρίου 2026



5η αγωνιστική: 24–25 Νοεμβρίου 2026



6η αγωνιστική: 8–9 Δεκεμβρίου 2026



7η αγωνιστική: 19–20 Ιανουαρίου 2027



8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

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